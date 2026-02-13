56 Yıllık Aşk: Bodur Çifti Huzurevinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

56 Yıllık Aşk: Bodur Çifti Huzurevinde

56 Yıllık Aşk: Bodur Çifti Huzurevinde
13.02.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salih ve Saadet Bodur, 56 yıllık evliliklerini huzurevinde sevgiyle sürdürüyor, örnek oluyor.

Tekirdağ'da yaşayan Salih ve Saadet Bodur çifti, 56 yıllık evliliklerini sevgi, saygı ve ilk günkü aşkla huzurevinde de devam ettiriyor.

Tekirdağlı 76 yaşındaki Salih Bodur ile 73 yaşındaki Saadet Bodur, lise yıllarında tanıştıktan sonra 1970 yılında evlendi.

Üç çocuk sahibi olan Bodur çifti, 56 yıllık evlilikleri boyunca birbirlerine destek olarak birçok zorluğu birlikte aştı.

Yedi ay önce kendi istekleriyle yerleştikleri Çorlu Huzurevinde birlikte çay içip müzik dinleyerek ve geçmişi yad ederek yaşamlarını sürdüren çift, mutluluklarıyla çevrelerindekilere örnek oluyor.

Emekli polis olduğunu belirten Salih Bodur, mesleği gereği birçok şehirde görev yaptığını söyledi.

Görev yoğunluğu nedeniyle zaman zaman çocuklarıyla yeterince ilgilenemediğini ifade eden Bodur, eşinin aileyle yakından ilgilendiğini dile getirdi.

Eşiyle lise çağlarında tanıştığını anlatan Bodur, konuşmasına şöyle devam etti:

"Karşılıklı olarak demek ki bir gönül bağı oluştu ki ailelerimizin muhalefetine rağmen biz nişanlandık. Ama sonradan da kaçarak evlendik. Eşimi tanıdığım için, eşimle de bu kadar yıl evli olduğum için mutluyum."

Bize gıpta edenlere de Allah sağlıklı ve mutlu uzun ömürler versin. Doğru zamanda olmasa da doğru kişiyle tanıştığım için pişman değilim. Huzurevinde devletin şefkatini gördük. Sunulan hizmetlerden memnunuz."

Sorunları sevginin gücüyle aştılar

Saadet Bodur da 56 yıldır birbirlerine destek olarak evliliklerini sevgiyle sürdürdüklerini ifade etti.

Evliliklerinde zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Bodur, sevginin sorunların aşılmasında en önemli güç olduğunu vurguladı.

Bodur, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yıllarımız çok güzel geçti ama bütün yük kadına düşüyor. Kadın çok önemli. Her yönde idareci olmak gerekiyor. İşler kadına kalıyor. Eşim hep görevdeydi, ben ev ve çocuklarla ilgilendim. Tayinci olduk, gezdik. Çocuklarımızın işleri yoğun olduğu için bize çok zaman ayıramıyorlar. Biz de kendi isteğimizle buraya geldik. Yeni evlenecekler sabırlı olmalı. Evlilikte her şey sabır."

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 56 Yıllık Aşk: Bodur Çifti Huzurevinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Cankan’dan hayranlarını üzen haber Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz’in kazancı dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Miçotakis’in hareketi basın toplantısına damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

11:43
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 11:47:34. #7.11#
SON DAKİKA: 56 Yıllık Aşk: Bodur Çifti Huzurevinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.