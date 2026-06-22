6 Nisan 1920: Siyaset, Ekonomi ve Dünya Gündemi - Son Dakika
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6 Nisan 1920: Siyaset, Ekonomi ve Dünya Gündemi

22.06.2026 09:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da parti buluşması ve MKYK toplantısına katılacak. Bakanlar Göktaş, Kurum ve Bolat çeşitli etkinliklerde yer alacak. TÜİK, TCMB veri yayımlayacak. ABD-İran mutabakatı ve Gazze ateşkesi takip ediliyor.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congressium'da AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'na katılacak, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı"nın açılışına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında İklim İnovasyon Forumu ile COP31 İş Dünyası Forumu'na iştirak edecek.

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Otomotiv İçin Yatırım Fonu Tanıtımı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile haziran ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin hanehalkı beklenti anketi ile sektörel enflasyon beklentilerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2026 FIFA Dünya Kupası'na J Grubu'nda Arjantin-Avusturya maçıyla devam edilecek.

(Dallas/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Diplomasi, Siyaset, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 Nisan 1920: Siyaset, Ekonomi ve Dünya Gündemi - Son Dakika

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