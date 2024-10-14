6 Suç Örgütüne Operasyon: 91 Tutuklama

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-34" ve "Kuyu-35" operasyonlarında 91 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta Muhammed Kaya, Mersin'de Hasan Sağsız, Denizli'de Niyazi Dönmez, Antalya'da Mustafa Akel, Gaziantep'te Ümit Öge ve İstanbul'da Turgut Yalçın'ın elebaşılığını yaptığı 6 organize suç örgütüne yönelik planlı ve projeli operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonlarda gözaltına alınan 115 zanlıdan 91'inin tutuklandığını ve 24'ü hakkında adi kontrol kararı verildiğini aktardı. Yerlikaya, operasyonlarda 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 7 kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda POS cihazı, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildiği bilgisini verdi.