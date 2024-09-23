6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası - Son Dakika
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6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası

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İstanbul'da görülen 6 yaşında evlendirilme skandalı davasında; baba Yusuf Ziya Gümüşel 18 yıl 9 ay, istismarcı eş Kadir İstekli ise 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

23.09.2024 12:20  Güncelleme: 12:35
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Türkiye'nin gündemine oturan H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesiyle ilgili davada cezalar belli oldu.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Ekim 2023'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Kadir İstekli 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozdu. Mahkeme, sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılı için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 2020 yılı için ise 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi. Sanık anne ve baba Gümüşel için ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiğini kaydetti.

ANNE FATIMA GÜMÜŞEL FİRARİ

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve dini nikahlı eş Kadir İstekli bugün görülen karar duruşmasına tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutukluluğa yönelik yakalama kararı bulunan anne Fatıma Gümüşel ise duruşmaya katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari anne Fatıma Gümüşel'e tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına karar verdi.

6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

KADİR İSTEKLİ'YE 36 YIL HAPİS

Tutuklu sanık Kadir İstekli'nin 'zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 21 yıl, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl olmak üzere toplamda 36 yıl hapisle cezalandırılmasına, tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise 'zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek
6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek


6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası

Yusuf Ziya Gümüşel, Kadir İstekli, İstanbul, Güncel, Çocuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Muhammed Akça:
    Yatacak yeriniz yok 6 yaş nedir Allahinizdan bulun 118 19 Yanıtla
  • Yakup Becerikli:
    hoca suçsuz, vebali ağırdır 52 66 Yanıtla
  • Dursun aydın:
    30 suç kaydı olanı salın bunları 30 yıl verin adalet nerde 36 43 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu:
    Yararı 6 ay. Çıkarlar onlar da. Burası Türkiye. 54 10 Yanıtla
  • osman tonçer:
    bu karar emsal olur inşaallah 46 13 Yanıtla
  • Fatih Kandemir:
    yazık valla yazıklar olsun böyle adalete 43 8 Yanıtla
  • Erhan Tanriverdi:
    zabaniler 35 7 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    26 suç kaydı olan serbestçe dolaşıyor ,bunların da içeride kalacağına inanmıyorum. 26 7 Yanıtla
  • Ali Cansever:
    diplomalı örs çocuklarııı 21 5 Yanıtla
  • Bestami Ahmet Karayiğit:
    Şükür 16 5 Yanıtla
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