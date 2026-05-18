60+ Tazelenme Üniversitesi Kapanış Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

60+ Tazelenme Üniversitesi Kapanış Töreni

60+ Tazelenme Üniversitesi Kapanış Töreni
18.05.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Üniversitesi, 60 yaş ve üstü bireyler için '60+ Tazelenme Üniversitesi'ni kapattı.

Kırklareli Üniversitesi bünyesinde kurulan, 60 yaş ve üstü bireylerin kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle sosyalleşmesini amaçlayan "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı kapanış töreni gerçekleştirildi.

Kayalı Kampüsü 3. Merkezi Derslik Prof. Dr. Mustafa Aykaç Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, yaşlılardan oluşan "Ritmin Yaşı Yok" korosu Trakya'ya özgü türküleri seslendirdi.

Koro üyelerinin performansı katılımcılardan ilgi gördü.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, konuşmasında "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılını tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hayat boyu öğrenmenin önemine dikkati çeken Ak, öğrenme, üretme ve paylaşma isteğinin yaşamın her döneminde sürdüğünü ifade etti.

Kırklareli Üniversitesinin toplumla bütünleşen ve her yaştan bireyin gelişimine katkı sunan bir eğitim kurumu olduğunu belirten Ak, şunları kaydetti:

"60+ Tazelenme Üniversitesi de bu anlayışın en güzel örneklerinden biridir. Program süresince kıymetli büyüklerimiz kampüs yaşamına aktif şekilde katılmış, gençlerle aynı ortamı paylaşmış, yeni bilgiler edinmiş ve üniversite kültürünü birlikte yaşama fırsatı bulmuştur. Bu süreç, kuşaklar arasında güçlü bağların kurulmasına ve karşılıklı deneyim paylaşımının artmasına önemli katkılar sağlamıştır."

Tazelenme Üniversitesi Kurucu Koordinatörü Doç. Dr. Yeliz Mercan da eğitimlere katılan 32 yaşlı ile gönüllü öğrencilere teşekkür etti.

Törende ayrıca, Dr. Ezgi Zengin Demirbilek tarafından hazırlanan kısa video gösterimi sunuldu.

Program sonunda "60+ Tazelenme Üniversitesi"ne katılan yaşlılar ile projede görev alan akademik personele teşekkür belgeleri verildi.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 60+ Tazelenme Üniversitesi Kapanış Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 16:30:45. #.0.4#
SON DAKİKA: 60+ Tazelenme Üniversitesi Kapanış Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.