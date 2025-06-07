60+ Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi'nde Hayaller Gerçek Oluyor - Son Dakika
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60+ Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi'nde Hayaller Gerçek Oluyor

60+ Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi\'nde Hayaller Gerçek Oluyor
07.06.2025 11:27
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Karaman'da 60 yaş üstü bireyler, üniversite ortamında dersler alarak sosyal hayatlarına katkı sağlıyor.

Karaman'da 60 yaş üstü bireyler, "60+ Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi" projesi kapsamında girdikleri üniversite kampüsünde hayallerine kavuşuyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tarafından 2 yıldır gerçekleştirilen proje kapsamında, akademisyenler tarafından birçok alandan eğitim veriliyor.

Çeşitli fakültelerde 8 hafta boyunca aşçılık, ekonomi, sağlıklı yaşam, tarih, aile, kuşaklar arası iletişim, teknolojinin güvenli kullanımı gibi alanlarda ders alan 60 yaş üstü 35 öğrenci, eğitimler kapsamında okçuluk, ebru, kumaş boyama, seramik gibi çeşitli kurslara da katılıyor.

"Sosyalleşiyorlar ve içlerinde ukde kalan üniversite hayatını yaşıyorlar"

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, AA muhabirine, yaşı ilerlemiş olanların hayattan soyutlanmadan yeni beceriler edinmesi ve keyifli vakit geçirmesi için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilere günlük hayatlarını kolaylaştıracak birçok eğitim verildiğine değinen Gavgalı, programın katılımcıların yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal hayata aktif katılımlarını desteklemek amacıyla tasarlandığını dile getirdi.

Gavgalı, projenin, yaşlılık döneminin değerli, üretken ve aktif yaşam evresi olduğunu vurgulayan toplumsal bilinç geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ayrıca yaşlı bireylerin bilgi ve deneyimlerinin genç kuşaklarla buluşmasını ve kuşaklar arası bağların güçlenmesi istiyoruz. Katılımcılar yanlış bildiklerini uzmanlar eşliğinde doğruya çeviriyor. Sosyalleşiyorlar ve içlerinde ukde kalan üniversite hayatını yaşıyorlar. Akademiyi sürdürülebilir hale getirmeyi ve katılımcı sayısını artırmayı planlıyoruz. Yaşlı bireylerimiz hafızalarının güçlendiğini ve kendilerini daha değerli hissettiklerini dile getiriyor. Üniversite ortamında bulunmak onların uzun süredir hayalini kurdukları bir deneyimi yaşamalarını sağlıyor. Öğrenmenin yaşı olmadığını gösteren bu program katılımcılarımıza hem geçmişle bağlarını tazeleme hem de geleceğe bakma gücü verdi."

KMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Sonay Türkmen, yaşlı bireylere günlük hayatta karşılaşabilecekleri her türlü sorun ve ihtiyaca yönelik eğitim verildiğini vurgulayarak, "Onların bize bizim de onlara aktaracağımız bilgi var. Eğitimlerde hayatın içinde olan her konuya değinilmeye gayret ediliyor." diye konuştu.

Kendilerini üniversiteli gibi hissediyorlar

Eğitimle katılan 2 çocuk ve 1 torun sahibi 65 yaşındaki Semiha Oğuz, eğitimlere geçen yıl akademiden mezun olanların tavsiyesiyle başladığını söyledi.

Eğitimlerin çok verimli geçtiğine dikkati çeken Oğuz, "Programın tekrar başladığını duyar duymaz kayıt oldum. İyi ki gelmişim. Lise mezunuyum, üniversite içimde ukte kalmıştı. Bir nebze de olsa gençliğime geri dönmüş gibi hissettim. Programı düzenleyen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Eğitime katılanlardan 66 yaşındaki Nefise Kayalık ise "Öğrenmenin yaşı yoktur." diyerek eğitimlere katıldığını anlatarak, "Dersler çok eğlenceli geçiyor. Kendimi üniversiteli gibi hissediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

karaman, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 60+ Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi'nde Hayaller Gerçek Oluyor - Son Dakika

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