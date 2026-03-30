62. Kütüphane Haftası Erzurum'da Kutlandı

30.03.2026 13:55
Erzurum'da düzenlenen Kütüphane Haftası programında, kitapların önemi vurgulandı ve ödüller verildi.

Erzurum'da, 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve kütüphanenin tanıtım videosunun izletilmesiyle başladı.

Vali Aydın Baruş, programda yaptığı konuşmada, cehaletin en büyük hastalık olduğunu söyledi.

Bu hastalığın şifasının ilim, irfan ve kitap olduğunu ifade eden Baruş, şöyle konuştu:

"Kütüphaneler sadece tozlu rafların bulunduğu mekanlar değil, ruhun nefes aldığı, zihnin berraklaştığı, gönüllerin sükunet bulduğu birer şifahanedir. Günümüzün dijital gürültüye boğulmuş dünyasında, ekranların esaretinde yorulan ruhlarımız için kitaplar en sadık dost, kütüphaneler ise en güvenli limandır. İnsanın kendini tanıması, eşyayı idrak etmesi ve Yaradan'ına yaklaşması ancak okumakla mümkündür. Geçmişin, bugünün ve geleceğin bilgisine sahip olan toplumlar, kendisi ve dünyayla ilgili söz söyleme kudretine sahip olurlar. Bilgi ve ilim beşikten mezara kadar insanı ilgilendirir. Toplumların gelişmesi, bireyler arasındaki rekabetin adaletli olması, bilgiye erişimin kolaylaştırılmasıyla mümkün olacaktır. Toplum genelinde bilgiye erişim imkanlarının artması, bireylerin gelişmesinin ve kalkınmasının sürekli hale gelmesi demektir. Bilgiye erişimin en temel yollarından birisi ise okumaktır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise kütüphanelerin ülkenin en önemli veri ve bilgi kaynakları olduğunu belirterek, "Çok okuyan ve kitaplarına değer veren ülkeler, genellikle gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelerdir. Aydınlık bir gelecek için kitapları ve kütüphaneleri korumak gerekmektedir." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer de Bakanlığın bu yılın temasını "iyileştiren kütüphaneler" olarak belirlediğine işaret ederek, "Kütüphaneler zihnimizi aydınlatan, ruhumuzu dinlendiren, bizi kendimizle buluşturan ve toplumu birbirine bağlayan güçlü yaşam alanlarıdır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından sunumlar ve müzik dinletisiyle devam eden program, kütüphaneden en çok kitap alan okuyuculara hediye verilmesiyle sona erdi.

Programa, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, kütüphane görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

