68 Şüpheliden 36'sı Tutuklandı - Son Dakika
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68 Şüpheliden 36'sı Tutuklandı

13.06.2026 15:26
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Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 68 şahıstan 36'sı tutuklandı, 27'si serbest.

Antalya merkezli 27 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 68 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 68 zanlının 27'si savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 41 şüpheliden 5'i adli kontrolle serbest bırakılırken 36'sı ise tutuklandı.

Gözaltındaki 4 zanlının ise emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyon

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir internet sitesinde "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunun işlendiğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatılmıştı.

Soruşturmada 84 şüpheli belirlenmiş, bunlardan 72'si, 27 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan ifade işlemleri tamamlanan 68'i adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 68 Şüpheliden 36'sı Tutuklandı - Son Dakika

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