(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 95 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik 7 ilde "Kuyu-32 ve Kuyu-33" operasyonları düzenlendiğini belirtti.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince; Bursa, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya ve Siirt'te operasyonlar düzenlendiğini ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 95 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik, şantaj, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › 7 İlde Organize Suç Operasyonu: 95 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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