7. Kayseri Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

7. Kayseri Kitap Fuarı Açıldı

7. Kayseri Kitap Fuarı Açıldı

Kayseri'de düzenlenen fuara 412 yayınevi ve 513 yazar katıldı. Ziyaretçi sayısı artıyor.

11.10.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen 7. Kayseri Kitap Fuarı açıldı.

Dünya Ticaret Merkezi'ndeki fuarın açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin sessiz sedasız başarı hikayeleri yazdığını söyledi.

Kentin ürettiğini, ihracat rekorları kırdığını belirten Çiçek, bu başarılarda ilime ve bilime verilen önemin büyük payı olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bu yıl itibariyle 300 bin kitapseverin Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerine üye olduğunu belirtti.

Her yıl fuara gelen ziyaretçi sayısının arttığına dikkati çeken Büyükkılıç, "El ele, gönül gönle verince neler yapıldığını görüyoruz. Geçen sene altıncısını gerçekleştirdiğimiz fuarda 1 milyonun üzerinde insan kitaplarla buluştu, yazarlarla söyleşi ve imza gününde bir araya geldi, yayınevleri ile tanışma fırsatı buldu. Bu sene bu rekorun daha da üzerine çıkılacağına inanıyoruz." dedi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise Kayseri'nin okumaya ve okutmaya meraklı bir şehir olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin toplu halde fuara geldiğini gördüğünü aktaran Ortaylı, "Bu göz yaşartıcı bir manzara. Kayseri'deki fuarların bazılarına katıldım, büyük ilgi var. Fuar ziyaretçi bakımından da önde gidiyormuş. Şehrin nüfusuna bakarsak ziyaretçi açısından çok büyük fark görülüyor. Büyükşehirlerdeki fuarlar maalesef istediğimiz gibi gitmiyor, büyük sorunlar var." diye konuştu.

Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı ise fuara 412 yayınevi ile 513 yazarın katıldığını, son bir haftada fuara 50 yazarın daha katılmak için başvurduğunu ancak uçak seferlerindeki doluluktan dolayı olumlu cevap veremediklerini belirtti.

Saçmacı, Kayseri Kitap Fuarı'nın Türkiye'de 4 yıldır ziyaretçi sayısı rekorunu elinde tuttuğunu kaydetti.

Açılışta AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndan Dünya Ticaret Merkezi'ne ücretsiz ulaşımın sağlandığı fuara gelen öğrenciler stantları gezerek kitapları inceledi.

Yazarlar Nurullah Genç ve Şermin Yaşar, sevenleriyle imza gününde buluştu.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, İlber Ortaylı, Kültür Sanat, Gökmen Çiçek, Etkinlik, Edebiyat, kayseri, Eğitim, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7. Kayseri Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
10:30 Abisinin boğazını kestiği iddiasıyla yargılanıyordu, olayın ardından dram çıktı Abisinin boğazını kestiği iddiasıyla yargılanıyordu, olayın ardından dram çıktı
08:13 Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı
01:35 Güneş’teki patlamanın etkisiyle Türkiye’de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü Güneş'teki patlamanın etkisiyle Türkiye'de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü
00:22 Lübnan’dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin’e ulaştı Lübnan'dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin'e ulaştı
23:47 Alev topuna dönen Togg’un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı
23:21 Yüzyılın kasırgası ABD’yi fena vurdu Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu
23:20 Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu
23:06 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki Türk derbisinde Anadolu Efes’i 83-78 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 17:26:44. #1.12#
SON DAKİKA: 7. Kayseri Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.