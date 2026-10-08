78 yaşındaki eski Samsunspor yöneticisi Refik Moral, Samsun'da toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

78 yaşındaki eski Samsunspor yöneticisi Refik Moral, Samsun'da toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
78 yaşındaki eski Samsunspor yöneticisi Refik Moral, Samsun\'da toprağa verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor'un eski yöneticisi ve avukat Refik Moral, 78 yaşında vefat etti. Samsun'da Büyük Cami'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Moral'ın cenazesi Kıranköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Vefat eden eski Samsunspor yöneticisi ve avukat Refik Moral'ın cenazesi, Samsun'da toprağa verildi.

?Samsunspor'da farklı dönemlerde başkan vekilliği, genel sekreterlik, disiplin kurulu ve divan heyeti başkanlığı görevlerinde bulunan ve 78 yaşında hayata veda eden Moral için Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

?Moral'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye katılan Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Moral'ın Samsunspor ve kent için önemli bir isim olduğunu belirterek, "Refik Moral ile bir dönem Samsunspor'da birlikte yöneticilik yaptık. Çok değerli bir insanı kaybettik. Allah rahmet eylesin." dedi.

Cenazeye Moral'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
SamsunsporGüncelSamsunYaşamCamiSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köpekle cinsel ilişki suçlamasında şaşırtan gelişme Kocasının da başı dertte Köpekle cinsel ilişki suçlamasında şaşırtan gelişme! Kocasının da başı dertte
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
İlçeyi karıştıran fısıltı Haberi alan veliler okula akın etti İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
İzmir’de skandal görüntü Videoyu izleyenler Cemil Tugay’ı etiketledi: Gerekeni yapın İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi: Gerekeni yapın
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı Fener taraftarı delirdi TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi
2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu 2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:33
Real Madrid’de ortalık karıştı Mbappe’nin görüntüleri tepki çekti
Real Madrid'de ortalık karıştı! Mbappe'nin görüntüleri tepki çekti
15:05
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
15:04
Hakan Fidan’dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
14:38
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 16:08:12. #.0.3#
SON DAKİKA: 78 yaşındaki eski Samsunspor yöneticisi Refik Moral, Samsun'da toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei