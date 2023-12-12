 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
79 yaşındaki adam arkadaşını öldürdü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

79 yaşındaki adam arkadaşını öldürdü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Fatih'te bir apartmanın kömürlüğünde öldürdüğü arkadaşının cesedini parçalara ayırdığı gerekçesiyle yargılanan 79 yaşındaki Sitrak Kaplan, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Kaplan, suçlamaları reddetti ve avukatı tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığı müebbet hapis cezasına çarptırırken, 'hırsızlık' suçundan ise beraat kararı verdi.

79 yaşındaki adam arkadaşını öldürdü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı
12.12.2023 - 16:31,
Abone Ol

Fatih'te bir apartmanın kömürlüğünde öldürdüğü arkadaşının cesedini parçalara ayırdığı gerekçesiyle yargılanan 79 yaşındaki Sitrak Kaplan, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sitrak Kaplan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Maktul Celal H'nin ailesi ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Kaplan, cinayete ilişkin "Öyle bir şey olmamıştır." ifadesini kullandı.

Sanık Kaplan'ın avukatı Buse Kaya ise soruşturma sürecinde maktulün bulunduğu bodrum katından başka yerde arama yapılmadığını, bu aramada da yalnızca meyve bıçağı bulunduğunu söyledi.

Müvekkilinin olay günü giydiği gömleğin üzerindeki kan örneğinin de incelenmediğini öne süren Kaya, üzerine atılı suçu işlediğine dair somut delil bulunmadığını savundu.

Kaya, müvekkilinin ev hapsi tedbiriyle tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan sanık Kaplan, "Hiç halim yoktur, ne yaptığımı bilmiyorum." dedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kaplan'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, sanığın üzerine atılı "hırsızlık" suçundan ise yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cevat H'nin 26 Ekim 2022'de Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne babası Celal H. (65) hakkında kayıp başvurusunda bulunması üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmada, bu kişinin en son sanık Sitrak Kaplan (79) ile Kocamustafapaşa'da bir adreste buluştuğunun tespit edildiği anlatılıyordu.

Araştırmalar sürerken sanık Kaplan'ın kızının emniyeti arayarak babasının telaşlı bir şekilde evden ayrıldığını bildirmesi üzerine polis ekiplerince 31 Ekim 2022'de adreste yapılan aramada, kömürlükte Celal H'nin cesedinin, 4 çuval içerisinde parçalara ayrılmış halde bulunduğu aktarılan iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre de maktulün ölümünün kesici ve delici alet yaralanmasından kaynaklandığı belirtiliyordu.

İddianamede, sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul, Fatih, Adli Tıp, Ceza, Cinayet, Soruşturma, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 79 yaşındaki adam arkadaşını öldürdü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
Kadın öğretmen, erkek öğrencisi ile arabada cinsel ilişkiye girerken öğrencinin annesi tarafından basıldı Kadın öğretmen, erkek öğrencisi ile arabada cinsel ilişkiye girerken öğrencinin annesi tarafından basıldı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36
ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
16:12 CHP ile işbirliğini savunan İbrahim Özkan, Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti'den istifa etti
16:04 Hapşırığını tutmaya çalışan kişinin boğazı patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 18:52:40. #1.11#
SON DAKİKA: 79 yaşındaki adam arkadaşını öldürdü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement