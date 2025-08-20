86 Yaşındaki Adam Kayboldu

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, 5 gön önce evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Eldivas Babayiğit (86) için 4 iz köpeğinin yanı sıra 115 kişilik ekip, dron yardımıyla arama çalışmalarını sürdürüyor.

İskilip ilçesi Sakarya Mahallesi'nde oturan Eldivas Babayiğit, 5 gün önce ekmek almak için evinden çıktı. Babayiğit, akşam saatlerine kadar eve dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis, jandarma, AFAD ve zabıta ekipleri bölgede çalışma başlattı. İlk günden itibaren jandarma, polis, AFAD ekipleri tarafından yürütülen çalışmalara Samsun, Yozgat ve Çankırı'dan gelen AFAD ekipleri de katıldı. Eldivas Babayiğit'in bulunması için 4 iz köpeğinin yanı sıra 115 kişilik ekip, dronlar, termal kameralar ve gece görüş sistemleri yardımıyla arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.