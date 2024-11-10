9'u 5 Geçe Kadıköy, Maltepe ve Üsküdar'da 'Ata'ya Saygı Zinciri'

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(İSTANBUL)- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 86. yılında, binlerce kişi el ele tutuşarak "Ata'ya Saygı Zinciri" ile Kadıköy, Maltepe, Üsküdar ve Ataşehir'de de anıldı.

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri'nin her sene "10 Kasım Atatürk'ü Anma" programı kapsamında binlerce kişi Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı arasındaki 6,5 kilometrelik sahil yolunda el ele tutuşarak "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturdu. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve eşi Nihal Kösedağı'nın katıldığı "Ata'ya Saygı Zinciri"nde Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

"Ata'ya Saygı Zinciri"ne denizden yelkenliler, kanolar ve tekneler katıldı

7'den 70'e herkesin yer aldığı "Ata'ya Saygı Zinciri"ne denizden yelkenliler, kanolar ve tekneler sirenlerini çalarak katıldı. Dalgıçlar denizin altında dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak denizin yüzeyine çıkardı. Anmada, Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı BAK Kadıköy de yer alarak, Türk bayrağı açtı. Ayrıca Kadıköy Belediyesi'nin yaklaşık 200 kişiden oluşan gönüllüleri de dev sonsuzluk simgesi oluşturdu.

"ATA'mızın izindeyiz"

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Vatandaşlarımızla Ata'ya Saygı Zinciri'nde Ata'mızı anıyoruz. Bunu her sene yapıyoruz. Atatürk Kadıköy için, Türkiye için çok değerli. Kadıköylüler olarak Ata'mızın izinden gidiyoruz. Onun kurduğu Cumhuriyet yolumuzu aydınlatıyor. Kadıköy Belediyesi olarak ve Kadıköy Belediye Başkanı olarak Cumhuriyet'in izinde yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Üsküdar sahilinde insan zinciri

Üsküdar'daki anma, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı'nın anıta çelenk sunmasıyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Başkan Dedetaş ve Kaymakam Yazıcı'nın yanı sıra çok sayıda Üsküdarlı, ellerinde Türk bayraklarıyla törene katılarak duygu dolu anlar yaşadı.

Üsküdar Sahili boyunca oluşturulan "Saygı zinciri" ile de ATA'ya olan minnet ve saygı duygusu bir kez daha ifade edildi. Ellerinde Türk bayraklarıyla zincir oluşturan vatandaşlar saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşuna geçti. Kız Kulesi önünde temizlik faaliyetlerini yürüten görevliler sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu. Denizde hazır bekleyen Valide Sultan Gemisi de sirenleriyle bu saygı zincirine eşlik ederek, anma etkinliklerine katkı sundu. Boğaz'da yankılanan siren sesleriyle bazı vatandaşlar göz yaşlarını tutamadı. Vatandaşlar Atatürk'e olan bağlılığı ve minnet duyguları bir kez daha dile getirildi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, çelenk sunum töreni ve "Ata'ya Saygı Zinciri" etkinliğinin ardından anma programına katılmak üzere Kandilli Kız Lisesi'ne hareket etti.

Maltepe'de "Ata'ya Saygı Zinciri"

Maltepe Belediyesi'nin öncülüğünde ilçe sahilinde toplanan çok sayıda kişi, Atatürk'ü, "Ata'ya Saygı Zinciri" ile andı. Ayrıca sahilde toplanan dalgıçlar, "Atatürk'ün Gözleri" tablosunun bez afişe basılı halini, Türk bayraklarıyla denizden çıkararak Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

Maltepe'de anma programı sabahın erken saatlerinde ilçe merkezinde düzenlenen resmi törenle başladı. Törene Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve Maltepe Garnizon Komutanı P. Albay Tahir Kuşadalı ile ilçede yaşayan gazilerle, partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla vatandaşlar katıldı.

"Atütürk'ün Gözleri" tablosu denizden çıkarıldı

Yine aynı saatlerde Küçükyalı sahilinde toplanan binlerce Maltepeli ellerinde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturdu. Dev Atatürk posterinin de açıldığı programda, Atatürk'ün hayatını kaybettiği 9'u 5 geçe hayat durdu. Sirenler eşliğinde ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program esnasında Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve aralarında askerler, öğretim üyeleri, bankacı, hakimler ve gazetecilerin de bulunduğu çeşitli meslek grupları tarafından oluşturulan "Derinler Saygı Dalışı Topluluğu"na üye dalgıçlar, Ned Pamphilon'un en beğenilen Atatürk resimlerinden olan "Atatürk'ün Gözleri" tablosunun bez şeklinde hazırlanmış kopyasını, Türk bayrağıyla birlikte denizden çıkardı. Anmaya katılan halk, meşalelerin de yakıldığı denizdeki gösteriyi izlerken hep birlikte Atatürk'ün sevdiği şarkıları ve marşları söyleyerek Ata'sına selam durdu.

Atatürk, Ataşehir'de saygı ile anıldı

Ataşehir'de Cumhuriyet Meydanı'nda saat 8: 30'da gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk koyma sunumuyla başladı. Tören, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tüm yurtta olduğu gibi Ataşehir'de de bayraklar yarıya indirildi. Saygı duruşu sırasında cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar da durarak Atatürk'e olan saygılarını gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törene Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Garnizon Komutanlığı adına İkmal Albay Aziz Arslan, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri, gaziler, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"O'na olan sevdamız, sonsuza dek sürecek"

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, tören sonrası yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde, onun mirasına sahip çıkmak ve ideallerini yaşatmak için bir araya geldik. Atatürk, sadece bir lider değil, tüm Türk milletinin gönlünde, özgürlük, eşitlik ve adaletin simgesi olarak yaşamaktadır. Onun önderliğinde kurulan Cumhuriyet, bizim en değerli hazinemiz. Bizler, Cumhuriyet'in evlatları olarak, Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yolda ilerlemeye, ülkemizi her alanda daha güçlü ve daha parlak bir geleceğe taşımaya kararlıyız. O'na olan sevdamız, sonsuza dek sürecek, her zaman kalbimizde, düşüncelerimizde ve yaşantımızda var olacak. Atatürk'ü ve onun ideallerini anarken, ona olan bağlılığımız bir kez daha büyüyerek pekişiyor."

Törenin ardından Ataşehirliler Atatürk Anıtı'na çiçek bırakarak duygu dolu anlar yaşadılar.