99 Yaşındaki Kore Gazisi Oy Kullandı ve CHP'ye Üye Oldu - Son Dakika
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99 Yaşındaki Kore Gazisi Oy Kullandı ve CHP'ye Üye Oldu

Ordu'da 99 yaşındaki Kore gazisi Ali Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için oy kullandı ve ardından CHP'ye üye oldu. Çalışkan, halkın birliği için çağrıda bulundu.

23.03.2025 18:19  Güncelleme: 20:48
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(ORDU) - Ordu'da 99 yaşındaki Kore gazisi Ali Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde oy kullandı, ardından partiye üye oldu.

Çalışkan, Ordu'nun Altınordu ilçesinde kurulan sandığa giderek, Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla oy kullandı.  ardından CHP'ye üye olan Çalışkan, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve CHP Altınordu İlçe Başkanı Bulut Gürsoy ile sohbet etti.

Çalışkan, "Allah doğruya yardım etsin. Bu ülkenin birbirine düşmesinden ben razı değilim. Bütün polisler bizim torunumuzdur, çocuğumuzdur. Onlar bizdendir. Halk ile polisi çatıştırmak, birbirine düşürmek çok yanlıştır. Bu ülke için bu çok kötü olur" dedi.

Kaynak: ANKA

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