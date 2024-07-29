A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hollanda'yı yendi

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(ANKARA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çıktığı ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.

İlk iki seti 19-25'lik skorlarla kaybeden A Milli Takım, üçüncü ve dördüncü seti 25-22'lik skorla alarak durumu eşitledi. Final setinde ise Türkiye, Hollanda'yı 15-13 mağlup etti.