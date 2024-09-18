AA Fotoğrafçıları Uluslararası Ödülleri Kazandı

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Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri, uluslararası fotoğraf yarışması "International Photography Awards"da 5 ödüle layık görüldü.

AA'nın Gazze foto muhabirlerinden Ali Jadallah, " İsrail'in Gazze'ye Saldırılarından Geriye Kalanlar" başlıklı fotoğraf serisiyle "Editöryel/Haber/Savaş/Çatışma" kategorisinde ikincilik ödülüne değer bulundu.

AA'nın Gazze'deki diğer foto muhabiri Mustafa Hassona da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin iki fotoğrafıyla "Editöryel/Yılın Foto Muhabiri" ve "Editöryel/Haber/Savaş/Çatışma" kategorilerinde mansiyon ödülünü kazandı.

AA'nın Ankara foto muhabirlerinden Doğukan Keskinkılıç, "Profesyonel: Spor, Takım Sporları" kategorisinde "Kar Ragbi Şampiyonası" fotoğrafıyla mansiyon ödülü aldı.

"Profesyonel: Editöryel/Haber, Çevre" kategorisinde ise AA'nın İstanbul foto muhabirlerinden Şebnem Coşkun, Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde çektiği "Kutup Ayılarının Eriyen Dünyası" başlıklı fotoğrafıyla mansiyon ödülünün sahibi oldu.