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AA ve Medipol Üniversitesi'nden İş Birliği

AA ve Medipol Üniversitesi\'nden İş Birliği

Anadolu Ajansı ve İstanbul Medipol Üniversitesi, medya ve iletişim eğitiminin güçlendirilmesi için protokol imzaladı.

07.10.2024 19:18
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Anadolu Ajansı (AA) ve İstanbul Medipol Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversitede medya ve iletişim eğitiminin güçlendirilmesine katkı sunmak, ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek, mezunların istihdamına destek olmak ve sektörün rekabet kabiliyetini yükseltmek için yapılan iş birliği protokolünün imza töreni, üniversitenin Kavacık'taki Kuzey Kampüsü'ndeki Senato Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sektörün ihtiyaçları ve dinamizmine uygun etkinlik ve verimlilik esasına dayanan projelerin gerçekleşmesinin amaçlandığı iş birliği için imzaları, AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz ve İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran attı.

Karagöz, imza töreninde yaptığı konuşmada, geçmişe dayanan güçlü bir gelenekleri olduğunu ancak kendilerinin hep geleceğe baktıklarını belirterek, "Geçmişten aldığımız güçle geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. İletişim alanında dünyanın en rekabetçi medya teknoloji şirketi olmayı kendimize hedef bildik. Sadece bir haber ajansı değil, değişen ve gelişen dünyanın gereklerine uygun olarak Anadolu Ajansı bugün bir medya teknoloji şirketi olarak uluslararası rekabette yerini aldı." diye konuştu.

Rekabetin insan kaynağıyla sağlanabileceğini kaydeden Karagöz, Türkiye'nin en iyi üniversiteleriyle iş birliği yapmanın da önemli olduğunu belirtti.

"İletişim fakültesinin en iyi, en rekabetçi öğrencilerine talip oluyoruz"

Karagöz, rekabetçi bir kurum olarak rekabetçi iş gücüne de ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, "Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesinin en iyi, en rekabetçi öğrencilerine talip oluyoruz. Eğitim süreçleri içinde de öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarından haberdar olmasını sağlamak istiyoruz." dedi.

Dünyanın en büyük şirketlerinin artık medya teknoloji şirketleri olduğunu anlatan Karagöz, bu yaklaşım doğrultusunda Anadolu Ajansının da kendisini değiştirdiğini, dönüştürdüğünü ve en kritik anlarda, en hızlı şekilde ihtiyaçları karşılamak üzere kendi dronunu ürettiğini söyledi.

Serdar Karagöz, iletişim fakültelerinin daha interdisipliner bir rol üstlenmesi, özellikle mühendislik bilimleriyle, bilgisayar ve elektronik bölümleriyle çok yoğun ilişki içinde olması gerektiğini düşündüklerini dile getirdi.

Artık konvansiyonel medyanın yavaş yavaş yorulduğu ama medya teknolojileri eli ile yeni bir dijital medya ortamının oluştuğu bir dönemden geçildiğini aktaran Karagöz, böylesi bir dönemde 104 yıllık kurumu, eski konvansiyonel anlayışından yepyeni, dijital, rekabetçi bir ortama götürdüklerini ifade etti.

Karagöz, "Tam olarak burada gençlere, yeni mezunlara, bizim dilimizi anlayan, bizim ihtiyaçlarımızı bilen ve buna yönelik kendisini geliştirmiş öğrencilere ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Karagöz, iş birliğinin hayırlı olmasını temenni etti.

"Çağımız bilgi ve iletişim çağı"

Prof. Dr. Ömer Ceran da Anadolu Ajansı ile iş birliği yapıyor olmanın üniversitelerine ayrı bir değer kattığını söyledi.

Bu iş birliğinin hep iyi bir şekilde, karşılıklı bilgi alışverişi şeklinde ilerlemesini istediklerini kaydeden Ceran, "Çağımız bilgi ve iletişim çağı. İletişimin rolünün ve etkinliğinin Türkiye'de ve dünyada her gün daha da arttığını görmekteyiz. Bizim de İletişim fakültemizin Anadolu Ajansıyla böyle bir işbirliği içerisinde olması takdire şayan. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Törende, imzaların atılmasının ardından Prof. Dr. Ceran, Karagöz'e hediye takdim etti.

Serdar Karagöz de Ceran'a ajansın hazırladığı, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" ve "Tanık" kitaplarını verdi.

İmza törenine AA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Özkır, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş ve İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can ile İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Öztürk, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, bazı akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Medipol Üniversitesi, Anadolu Ajansı, istanbul, Medya, Son Dakika

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