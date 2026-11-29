(İZMİR) - Uluslararası klasik müzik dünyasının ödüllü üç genç sanatçısı Veriko Tchumburidze, Dorukhan Doruk ve Can Çakmur, Trio Vecando ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sahne aldı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde üçlü, Schubert ve Brahms'tan Piazzolla'ya uzanan repertuvarıyla sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, hafta sonu klasik müziğin genç ve başarılı isimlerini ağırladı.

Trio Vecando'nun sahne aldığı gecede Veriko Tchumburidze, Dorukhan Doruk ve Can Çakmur, farklı dönemlerden eserleri yorumlayarak sanatseverlere müzik dolu bir akşam yaşattı.

Schubert ve Brahms'ın eserlerinin yanı sıra Piazzolla'nın tangolarından oluşan repertuvar, dinleyicilerin beğenisini kazandı. 2016 Henryk Wieniawski Keman Yarışması birincisi Veriko Tchumburidze, 2015 Lutoslawski Viyolonsel Yarışması ikincisi Dorukhan Doruk ve 2018 Hamamatsu Piyano Yarışması birincisi Can Çakmur, bireysel yeteneklerini oda müziğinin uyumuyla buluşturdu.

ON YILI AŞAN DOSTLUK NOTALARA YANSIDI

Üç sanatçının yolları, genç yaşta "G&S Pekinel Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler" projesinde kesişti. On yılı aşkın dostluklarını Trio Vecando çatısı altında müzikal bir birlikteliğe dönüştüren sanatçılar, sahnedeki uyumlarıyla bu güçlü bağı dinleyiciye de yansıttı. Konserin sonunda Trio Vecando dakikalarca ayakta alkışlandı.