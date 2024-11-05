AB Burs Projesi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB Burs Projesi Toplantısı Yapıldı

AB Burs Projesi Toplantısı Yapıldı

Yükseköğretim Öğrencileri için AB Bursları (ESPS) projesinin faaliyetleri ve geleceği tartışıldı.

05.11.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) destekli burs projesi "Yükseköğretim Öğrencileri için AB Bursları (ESPS)" kapsamında gerçekleştirilecek faaliyet ve gelecek planlarının ele alındığı basın toplantısı başkentte düzenlendi.

Toplantıya, ESPS Proje Koordinatörü Prof. Dr. Celal Taşdoğan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay, AB Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektörü Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı ve çok sayıda katılımcı iştirak etti.

Toplantıda konuşan Taşdoğan, AB ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ortaklığıyla Türkiye'den 9 farklı üniversitenin de katıldığı projenin önemine dikkati çekerek, "Eminim ki bu üniversiteler Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili geliştirdikleri projelerde yeni başarılar elde edecek. Daha kıymetlisi ilk defa yabancı öğrenciler ve Türk öğrencileri dahil ettiğimiz süreç içerisinde birlikte paydaş yapabilmeyi başardığımızı düşünüyorum." dedi.

Bursiyerlerle sürekli iletişim halinde olduklarını ve öğrencilik hayatları sonrası istihdam açısından da kendileriyle görüşmeyi sürdürdüklerini belirten Taşdoğan, "Biz bu projeye başlarken hep bir slogan ile devam ettik 'Bir burstan daha fazlasını yapacağız' diye. Biz bir burstan daha fazlasını yaptık, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Orbay da projeye destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederek, "Üniversitemiz bünyesinde bu ve buna benzer projelerin sayısı her geçen gün artıyor ve artacak gibi de gözüküyor." dedi.

Prof. Dr. Balcı ise projenin başarıyla yürütüldüğünü bildirmekten memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Aynı zamanda bu projemizin içinde dil öğretiminin yanında birtakım kültürel faaliyetler var. Bu sosyal etkinlikleri ve kültürel faaliyetleri burs programı ile birlikte başarıyla yürüten Hacı Bayram Veli Üniversitemize, rektörümüze bu konuda teşekkürlerimi arz ediyorum. AB'nin bu konuda Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile işbirliğine devam edeceğini, Hacı Bayram Veli Üniversitesini desteklemeye devam edeceğini şimdiden sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

ESPS Projesi nedir?

AB tarafından finanse edilen ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen ESPS Projesi kapsamında, Türkiye'de uluslararası koruma ve geçici koruma altında bulunan öğrencilere burs sağlayarak yüksek öğrenime erişimlerini artırmak ve onları mesleki hayata hazırlamak amaçlanıyor. Bu sayede, hem öğrencilerin kendi kendilerine yetebilme becerilerini geliştirmek, hem de Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Politika, Türkiye, Eğitim, ankara, Güncel, Burs, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Burs Projesi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti Hastanenin ismi açılışa damga vurdu Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu
13:58 Ayyüce Türkeş’ten Bahçeli’nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki
13:35 İzmit’te Tüpraş Rafinerisi’nde patlama İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
12:56 MasterChef’te yüzü yanan Beyza’dan haber var MasterChef'te yüzü yanan Beyza'dan haber var
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
20:53 Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi
20:34 Kayyum kararları Esenyurt’u karıştırdı Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
20:14 Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye’den tamamen çekildi Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye'den tamamen çekildi
20:06 Büyükşehir Ebru Gündeş’e ne kadar ödedi ABB, Mansur Yavaş’ın son talimatını açıkladı Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı
19:25 CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin’e gitti Kürsüden iktidara çağrısı var CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var
19:23 Amedspor’un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu Amedspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu
19:06 Belediye binasında gergin anlar CHP’li vekil ’Beni nasıl içeri almazsınız’ diyerek polisle tartıştı Belediye binasında gergin anlar! CHP'li vekil 'Beni nasıl içeri almazsınız?' diyerek polisle tartıştı
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 14:40:30. #1.12#
SON DAKİKA: AB Burs Projesi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.