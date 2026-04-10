AB'den Çekya ve Fransa'ya Savunma Kredisi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Çekya ve Fransa'ya savunma alanında Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) kapsamında finansman sağlanmasına yönelik kararları kabul etti.

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu kararlarla iki ülke, SAFE kapsamında mali destek sağlanması için son onayı aldı.

Daha önce 11 Şubat'ta Belçika, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Danimarka, İspanya, Hırvatistan, Portekiz ve Romanya; 17 Şubat'ta ise Estonya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Finlandiya için benzer karar alınmıştı.

Açıklamada, Çekya için azami 2,06 milyar avro kredi tahsis edildiği, bunun 309 milyon avroluk kısmının ön finansman olarak ödeneceği belirtildi.

Fransa için ise yaklaşık 15,09 milyar avro tutarında azami kredi öngörülürken, bunun yaklaşık 2,26 milyar avroluk bölümünün ön finansman olarak verileceği kaydedildi.

Kararın, AB Komisyonu'nun iki ülkenin Ulusal Savunma Yatırım Planları'na ilişkin olumlu değerlendirmesinin ardından alındığı ifade edildi.

İlk ödemelerin gelecek haftalarda yapılmasının beklendiği, finansmanın modern ekipman alımı ve savunma hazırlığının artırılmasına katkı sağlamasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kararın ardından Komisyonun ilgili ülkelerle kredi anlaşmaları imzalayacağı ve ön finansman ödemelerini gerçekleştireceği aktarıldı.

SAFE mekanizması

AB'nin Rusya'dan algıladığı tehdit, Ukrayna'da devam eden savaş ve ABD'de Donald Trump yönetiminin baskıları neticesinde kararlaştırdığı "savunmada 2030 hedefleri"nin parçası olan Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE), 29 Mayıs 2025'te yürürlüğe girdi.

Buna göre AB ülkeleri, Ukrayna, (Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne dahil) Norveç, Lihtenştayn ile İzlanda, 150 milyar avroya kadar kredi kullanarak ortak tedariklere katılabilecek. Bu ülkeler, aynı zamanda birbirlerinin endüstrilerinden de ortak satın alımlar yapabilecek.

Türkiye gibi AB'ye aday ülkeler ve Kanada gibi AB ile anlaşma imzalayan ülkeler de ortak tedariklere katılabilecek ancak imal edilecek bir savunma ürününün bileşenlerinin toplam değerinin yüzde 65'i "Avrupa içinden" (AB ülkeleri, Ukrayna, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda) gelmek zorunda olacak.