AB'den İsrail'e E1 Uyarısı

06.05.2026 00:14
446 kişi, AB'den İsrail'in Batı Şeria'daki ilhakını durdurmasını talep etti.

Aralarında eski bakanlar, büyükelçiler ve üst düzey yetkililerin de bulunduğu 446 kişi, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin topraklarını ilhakını daha da ilerletmesini engellemek amacıyla Avrupa Birliği (AB) kurumları ve üye ülkelerin harekete geçmesini talep etti.

Yetkililer, 11 Mayıs'ta AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenleneceğini hatırlatarak, taleplerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "AB ve üye devletleri, ortaklarıyla birlikte, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin topraklarını ilhakını ilerletmesini engellemek amacıyla acilen harekete geçmelidir. Bu kapsamda, kritik öneme sahip E1 bölgesinde büyük ölçekli yeni bir yasa dışı yerleşim bloğunun inşası planı caydırılmalıdır. İsrail'in amacı, Batı Şeria'yı ikiye bölmek ve 'iki devletli çözüm' ihtimalini ortadan kaldırmaktır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail hükümetinin E1 projesi için Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 15 bin kişiye konut sağlayacak 3 bin 401 konutluk ilk ihale sürecini başlatmayı planladığı aktarılan açıklamada, "Bu ihale, AB ve benzer görüşteki ülkelerin yıllardır İsrail'i Filistin topraklarını zorla yasa dışı şekilde ele geçirmekten vazgeçirmeye yönelik yoğun diplomatik çabalarına rağmen ilerlemektedir." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, AB ve üye devletlerin, 11 Mayıs'taki AB Dışişleri Bakanları toplantısı dahil olmak üzere, ortaklarıyla birlikte İsrail'in özellikle E1 bölgesindeki "yasa dışı yerleşim faaliyetlerine" karşı çıkmak için derhal harekete geçmesi gerektiği vurgulanarak, ilk adım olarak AB'nin en azından, bu faaliyetlerde yer alanlara yönelik hedefli yaptırım uygulaması gerektiği belirtildi.

Bu yaptırımlar arasında vize yasakları ve AB içinde iş yapma yasağının yer alması gerektiği ifade edilen açıklamada, yaptırımların E1 planını destekleyen, ihalesini yapan ve uygulayan siyasetçiler, yerleşimci liderleri, yerel yönetim temsilcileri, planlamacılar, avukatlar, mimarlar, mühendisler, müteahhitler, bankalar ve diğer finans kuruluşlarını kapsaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Artık tereddüt ve belirsizliğe yer yoktur. E1 kırmızı çizgisi aşılmak üzeredir. Kolektif, bireysel ve her şeyden önce acil şekilde harekete geçilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

