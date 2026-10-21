Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Emirdağ-Yunak kara yolunda yaşanan kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolda Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca da incelemelerde bulundu.

Emirdağ’da iki otomobilin karşı karşıya çarpıştığı kaza, 4 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Emirdağ- Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiinde, 42 DVU 92 plakalı otomobil ile 34 CBB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan ekipler, araçlarda bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapatılırken Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
Kaynak: İHA
Trafik KazalarıAcil Durum3. SayfaJandarmaİncelemeİtfaiyeEmirdağEmirdağGüncelAfyonYunakAfyonAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hamza Aktaş Hamza Aktaş:
    yola bak iki araba zor sığar 2 0 Yanıtla
    I. Borrel I. Borrel:
    Bu yollar 4 şeritte olsa senin gibiler bu yollara sığmıyor ve kazalara sebep oluyor, sen git önce kafayın içine bir baktır. 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım’da Beşiktaş rüzgarı İşte Sergen Yalçın’ın ekibi A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi
SPK’dan kritik karar: 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu SPK'dan kritik karar: 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu
Evinde otururken kabusu yaşadı Evinde otururken kabusu yaşadı
Yaptıkları yetmedi, bir de polisi tehdit etti Yediği cezayı ömrü boyunca unutamaz Yaptıkları yetmedi, bir de polisi tehdit etti! Yediği cezayı ömrü boyunca unutamaz
Samsun’da yasak aşk kavgası 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı Samsun'da yasak aşk kavgası! 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı
Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı
Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı
Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler
Pazar yerine İHA saldırısı Bilanço korkunç boyutlara ulaştı Pazar yerine İHA saldırısı! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Sahilde korkunç kavga Kopan kulak parçası kayıp Sahilde korkunç kavga! Kopan kulak parçası kayıp
09:55
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
09:47
Fon soruşturmasında yeni dalga 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
09:31
Her firavunun bir Musa’sı vardır PSG, Barcelona’yı darmadağın etti
Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti
09:24
Fenerbahçe’de gecenin en üzücü karesi Başını yerden kaldıramadı
Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı
09:11
2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı 3 gözaltı
2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı! 3 gözaltı
08:49
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
08:42
Başka bir boyuttan mı geldi Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı
Başka bir boyuttan mı geldi? Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı
08:27
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
08:26
A Milli Takım’da Beşiktaş rüzgarı İşte Sergen Yalçın’ın ekibi
A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi
08:02
Netanyahu’nun İran planını Trump bozdu Hedefte nükleer tesisler vardı
Netanyahu'nun İran planını Trump bozdu! Hedefte nükleer tesisler vardı
06:40
Samsun’da yasak aşk kavgası 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı
Samsun'da yasak aşk kavgası! 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 10:01:56. #7.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei