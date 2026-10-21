Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü

Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Emirdağ-Yunak kara yolunda yaşanan kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolda Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca da incelemelerde bulundu.
Emirdağ’da iki otomobilin karşı karşıya çarpıştığı kaza, 4 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Emirdağ- Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiinde, 42 DVU 92 plakalı otomobil ile 34 CBB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine ulaşan ekipler, araçlarda bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapatılırken Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
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