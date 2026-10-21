Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin 2-0 öne geçtiği mücadelede galibiyet 90. dakikada kaçarken, karşılaşmanın ardından gözler Matteo Guendouzi'ye çevrildi.

YAPTIĞI HATA GOLLE SONUÇLANDI

Fenerbahçe'nin 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 15. dakikasında Guendouzi'nin yaptığı hatalı pas, Slavia Prag'ın ilk golüne neden oldu. Ederson'dan aldığı topu uzaklaştırmak isteyen Fransız futbolcunun pasında araya giren Provod, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı bire indirdi. Bu golün ardından mücadele uzun süre 2-1 devam ederken Slavia Prag, 90. dakikada bulduğu golle beraberliği yakaladı.

TARAFTARLARIN HEDEFİ OLDU

Karşılaşmanın 2-2 sona ermesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Guendouzi'ye tepki gösterdi. Bazı taraftarlar, "O olmasaydı maçı rahat kazanırdık" yorumlarıyla Fransız futbolcunun hatasının maçın gidişatını değiştirdiğini savundu.

STADYUMDAN BAŞI ÖNE EĞİK AYRILDI

Maçın ardından stadyumdan ayrılan Matteo Guendouzi'nin görüntüsü de dikkat çekti. Fransız orta saha oyuncusu, kapüşonunu başına geçirip başı öne eğik şekilde stadyumdan çıktı. Guendouzi'nin bu görüntüsü, Fenerbahçe'nin son dakikada kaçırdığı galibiyetin ardından yaşanan hayal kırıklığının dikkat çeken karelerinden biri oldu.