Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı

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Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada yaptığı hatayla tepki çeken Matteo Guendouzi, maçın ardından stadyumdan kapüşonunu takıp başı öne eğik şekilde ayrıldı. Fransız futbolcunun üzgün görüntüsü dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin 2-0 öne geçtiği mücadelede galibiyet 90. dakikada kaçarken, karşılaşmanın ardından gözler Matteo Guendouzi'ye çevrildi.

YAPTIĞI HATA GOLLE SONUÇLANDI

Fenerbahçe'nin 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 15. dakikasında Guendouzi'nin yaptığı hatalı pas, Slavia Prag'ın ilk golüne neden oldu. Ederson'dan aldığı topu uzaklaştırmak isteyen Fransız futbolcunun pasında araya giren Provod, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı bire indirdi. Bu golün ardından mücadele uzun süre 2-1 devam ederken Slavia Prag, 90. dakikada bulduğu golle beraberliği yakaladı.

TARAFTARLARIN HEDEFİ OLDU

Karşılaşmanın 2-2 sona ermesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Guendouzi'ye tepki gösterdi. Bazı taraftarlar, "O olmasaydı maçı rahat kazanırdık" yorumlarıyla Fransız futbolcunun hatasının maçın gidişatını değiştirdiğini savundu.

STADYUMDAN BAŞI ÖNE EĞİK AYRILDI

Maçın ardından stadyumdan ayrılan Matteo Guendouzi'nin görüntüsü de dikkat çekti. Fransız orta saha oyuncusu, kapüşonunu başına geçirip başı öne eğik şekilde stadyumdan çıktı. Guendouzi'nin bu görüntüsü, Fenerbahçe'nin son dakikada kaçırdığı galibiyetin ardından yaşanan hayal kırıklığının dikkat çeken karelerinden biri oldu.

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Matteo GuendouziAuto OlaysızSlavia PragFenerbahçeFransızSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • fyr8swy2jk fyr8swy2jk:
    reziller ilk yarıda 4-5 olacak maçı verecekleri 30 dakkadan sonra belli oldu, üstüne bir de İso nun yaptığı hamleler, GS bunlara 4 atar, averaj takımı FB 9 0 Yanıtla
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    İLKER YAĞCIOĞLU ÖVE ÖVE BİTİREMİYOR DU BUNU MAÇ ÖNCESİ 1 0
    senar senar:
    her futbolcu hata yapabilir insandır, ama 2-1 den sonra ne maç oynadılar ki genduziye kızıyorsunuz. gol de yenilmiş olsa 4-5 e gitmeliydi fener. liverpol 2-0 geriden aldı maçı, bu iş taktik ve ruhla alakalı, ismail kartalı istemeyen futbolcular olduğunu düşünüyorum takımda. hoca değişirse takım ritmini bulur. 0 0
  • Kadri Sbc Kadri Sbc:
    herzaman yaptıkları hataları tekrarladılar 18 sekiz önünde bukakadar oyalanırsan muhakkak topu hata sonucucu kaptırırsın,defans zaten ağır rakip hızlı olunca tabiki golü yersin.birde neo öyle hocanın duruşu ruh gibi maçlarda insan biraz hareket eder oyunculara taktik verir boyuna düşünüyor.bayılıyorum şu bjk nin hocasına nekadarda hareketli heyecanlı birde madritin Simonesine. 2 0 Yanıtla
  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    ya biz çok safız ,ya bu operasyon çocukları çok uyanık. 1 0 Yanıtla
  • Sezgin Haksever Sezgin Haksever:
    beter olsun 0 0 Yanıtla
  • Muhammed Fatih Buğrul Muhammed Fatih Buğrul:
    Çürük. elma kasayı bozar aha böyle bireysel hataların telafisi olmuyor 0 0 Yanıtla
    Hakan Kayan Hakan Kayan:
    bireysel değil bilinçli hata gibi, maçı dikkatli izlediyseniz hocam maçı domine eden takım kaleci vuruşunda geri.geliyor, diğer takım sahanı kapatıyor resmen, "seyirci ne yer?" tiyatrosu 0 0
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