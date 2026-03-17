AB'den Kabil Hastanesi Saldırısına Tepki

17.03.2026 22:28
AB, Kabil'deki sağlık tesisine yönelik saldırının çatışmada tırmanış olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB), Kabil'deki sağlık tesisine yapılan saldırının mümkün olan en kısa sürede sona ermesi gereken çatışmada ölümcül bir tırmanış daha anlamına geldiğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Afganistan'ın, Pakistan'ın dün gece başkent Kabil'de hastaneye saldırı düzenlediğini belirttiği ancak Pakistanlı yetkililerin "hastanenin değil terör altyapılarının hedef alındığı" sözlerini kullandığı saldırı hakkında ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kabil'deki hastaneye yapılan saldırı, mümkün olan en kısa sürede sona ermesi gereken çatışmada ölümcül bir tırmanış daha anlamına geliyor." ifadesine yer verildi.

Siviller ve sağlık tesislerinin, uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunduğu için hedef alınmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, askeri operasyonlar yapan tüm tarafların her koşulda bu hükümlere saygı gösterme yükümlülüğü olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Afganistan ve Pakistan'a "azami itidal gösterme ve sivillere zarar verme riskini en aza indirmek için mümkün olan tüm önlemleri alma" çağrısında bulunularak, AB'nin, uluslararası toplumun acil ateşkes ve Kabil ile İslamabad arasında diyaloğun yeniden başlaması çağrılarını desteklediği kaydedildi.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fitrat, Pakistan'ın dün gece Kabil'de düzenlediği saldırılarda, madde bağımlılarının tedavi edildiği hastanede 400 kişinin öldüğünü, 250 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kabil ve Nangarhar'daki saldırılarda, "askeri tesislerin" hedef alındığını bildirmişti.

Afganistan'a yönelik operasyonların, "istenen hedeflere ulaşılana kadar süreceğini" kaydeden Tarar, Afganistan yönetiminin "asılsız iddialarda bulunduğunu" kaydetmişti.

Kaynak: AA

