AB'den Lübnan'daki Gerilime Endişe - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB'den Lübnan'daki Gerilime Endişe

Josep Borrell, Beyrut'taki sivil kayıplar ve İsrail-Hizbullah çatışmalarına dair endişelerini belirtti.

22.09.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sivil kayıplara neden olan saldırının ardından tırmanan gerilimden ve İsrail ile Hizbullah arasında artan sınır ötesi şiddetten son derece endişe duyulduğunu bildirdi.

Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk olduğunu hatırlattı.

Josep Borrell, "AB, Lübnan'da tırmanan gerilimden ve İsrail ile Hizbullah arasında artan sınır ötesi şiddetten son derece endişe duymaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail ve Lübnan'da saldırıların devam ettiğini aktaran Borrell, " Gazze'de olduğu gibi Mavi Hat'ta da ateşkesin sağlanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, saldırılardan en fazla etkilenenlerin siviller olduğuna dikkati çekerek, diplomatik arabuluculuk çabaları devreye sokularak bölgede tam kapsamlı savaşın önlenmesinin önemini vurguladı.

Borrell, konunun AB'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) 79. Genel Kurulundaki gündeminin üst sıralarında yer alacağını belirtti.

İsrail ordusunun, Beyrut'a yönelik hava saldırısı

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 84 kişi ölmüştü.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Beyrut, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Lübnan'daki Gerilime Endişe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:16 “Trafik kazası“ yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar Kapalıçarşı’da filmlere konu olacak hırsızlık "Trafik kazası" yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar! Kapalıçarşı'da filmlere konu olacak hırsızlık
15:07 İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar
12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
15:37 Adı Fener ile anılıyordu Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tarafını belli etti Adı Fener ile anılıyordu! Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tarafını belli etti
15:33 Bu bölgeye dikkat Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir
15:28 Fıtık için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı Doğuştan böyleymiş Fıtık için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı! Doğuştan böyleymiş
15:05 Büyük saldırı her an başlayabilir Büyük saldırı her an başlayabilir
15:03 BM 79. Genel Kurulu’na katılacak First Lady’nin şıklığı çok konuşuldu BM 79. Genel Kurulu'na katılacak First Lady'nin şıklığı çok konuşuldu
14:53 Haberler.com ekibi, Park Of İstanbul’u ziyaret etti Haberler.com ekibi, Park Of İstanbul'u ziyaret etti
14:48 İstanbul Havalimanı, yine Avrupa’nın zirvesinde İstanbul Havalimanı, yine Avrupa'nın zirvesinde
14:46 Galatasaray’da 2 yıldız derbide yok Galatasaray'da 2 yıldız derbide yok
14:04 Alkol ve sigara ruh ve beden dengesini nasıl etkiliyor Yasemin Akpınar anlattı Alkol ve sigara ruh ve beden dengesini nasıl etkiliyor? Yasemin Akpınar anlattı
13:52 Hamza Dağ’dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım Hamza Dağ'dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım!
13:44 Ehliyet sahiplerine önemli uyarı Ehliyet sahiplerine önemli uyarı!
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad’a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 17:25:20. #1.12#
SON DAKİKA: AB'den Lübnan'daki Gerilime Endişe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement