AB'den Savunma Düzenlemeleri Anlaşması - Son Dakika
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AB'den Savunma Düzenlemeleri Anlaşması

10.06.2026 12:20
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AB, savunma hazırlığını artıracak yeni düzenlemelerde anlaşmaya vardı. İzin süreçleri ve EDF düzenlenecek.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ile Avrupa Parlamentosunun (AP) müzakerecileri, Avrupa'nın savunma hazırlığını ve savunma sanayisinin rekabet gücünü artırmayı amaçlayan yeni düzenlemeler üzerinde anlaşmaya vardı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemeler, savunma projelerine yönelik izin süreçleri, Avrupa Savunma Fonu (EDF), savunma ürünlerinin üye ülkeler arasındaki transferleri ve savunma tedarik prosedürlerine ilişkin hükümler içeriyor.

Anlaşma kapsamında savunma projelerine ilişkin izin süreçleri için ortak bir çerçeve oluşturulacak. İzin verme sürecinin azami süresi 102 iş günü olarak belirlenecek. Yetkili makamların süre içinde karar vermemesi halinde başvuruların onaylanmış sayılması öngörülürken üye ülkeler insan sağlığı veya ulusal güvenliğe ilişkin gerekçelerle bu uygulamaya istisna getirebilecek.

EDF'ye ilişkin düzenlemeler kapsamında fon başvurularındaki bazı idari gereklilikler sadeleştirilecek. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin fon kapsamındaki projelere katılımına yönelik teşvikler de artırılacak.

Düzenlemeler, savunma amaçlı kullanılan bazı kimyasal maddelere ilişkin mevcut muafiyetlerin sürdürülmesini de içeriyor.

Savunma tedarikine ilişkin kurallarda yapılacak değişikliklerle bazı eşik değerler yükseltilecek, ortak alım uygulamalarına imkan tanınacak ve çerçeve anlaşmalarda daha fazla esneklik sağlanacak.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve AP Genel Kurulu tarafından onaylanması gerekiyor.

AB, söz konusu düzenleme paketini Haziran 2025'te açıklamıştı.

AB, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından savunma harcamalarının artırılması, mühimmat üretiminin yükseltilmesi ve savunma sanayisinin desteklenmesine yönelik girişimlere ağırlık veriyor. Donald Trump yönetimiyle birlikte Avrupa'nın güvenliğinde ABD'ye bağımlılığın azaltılması ve savunma alanında daha fazla sorumluluk üstlenilmesine ilişkin tartışmalar da AB'nin gündeminde öne çıkıyor.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Ekonomi, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

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