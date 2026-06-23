AB Komisyonu: Avramopulos'ta İhlal Bulunamadı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosundaki (AP) yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirilen eski Komisyon üyesi Yunan siyasetçi Dimitris Avramopulos'un görev sonrası faaliyetlerinin daha önce incelendiğini ve 2022'de yapılan değerlendirmede herhangi bir ihlal bulgusuna rastlanmadığını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Balazs Ujvari, günlük basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Ujvari, medyada yer alan haberleri gördüklerini ancak bunun Belçika makamlarının yürüttüğü devam eden bir ceza soruşturması olduğunu ve bu nedenle şu aşamada konuya ilişkin özel bir yorum yapamayacaklarını söyledi.

AB Komisyonuna eski komiserin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik herhangi bir talebin ulaşmadığını belirten Ujvari, ayrıca Avramopulos'tan bu kapsamda hukuki yardım talebi de gelmediğini ifade etti.

Ujvari, Avramopulos'un görev süresinin sona ermesinin ardından yürüttüğü faaliyetlere ilişkin AB Komisyonunun gerekli incelemeleri yaptığını kaydederek, eski komiserlerin görevden ayrıldıktan sonraki iki yıl içinde üstlenecekleri faaliyetler için Komisyondan izin almak zorunda olduklarını hatırlattı.

Bu kapsamda bağımsız etik komitesinin görüşünün alındığını ve söz konusu görüşün kamuya açık olduğunu anlatan Ujvari, Komisyon üyelerinin de değerlendirme yaptığını ve ilgili faaliyete belirli şartlar ve kısıtlamalarla onay verdiğini belirtti.

Sözcü Ujvari, bir faaliyetin yetkilendirilmesinin ayrı bir konu, iddia edilen usulsüzlüklerin ise farklı bir mesele olduğunu vurguladı.

Komisyonun 2022 yılında da Avramopulos'un faaliyetlerine ilişkin inceleme yürüttüğünü aktaran Ujvari, o dönemde izin koşullarının ihlal edildiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını kaydetti.

Ujvari, "2022'de konuyu yeniden ele aldık, kendisinden açıklamalar talep ettik ve o tarihte Komisyon kararında yer alan koşulların ihlal edildiğine dair herhangi bir işaret tespit etmedik." ifadesini kullandı.

Belçika yargısı, AP'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında Yunan siyasetçi ve eski AB Komisyonu üyesi Avramopulos hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Halen Yunanistan Parlamentosu üyesi olan Avramopulos'un gözaltına alınabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor.

Soruşturma, Avramopulos'un 2019'dan itibaren yolsuzlukla mücadele alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşuyla ilişkilerini kapsıyor. Avramopulos ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

AP'deki yolsuzluk soruşturması

Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk skandalı, dönemin AP Başkan Yardımcısı ve Yunan milletvekili Eva Kaili'nin 2022 yılında Brüksel'de Belçika polisi tarafından gözaltına alınmasıyla gündeme gelmişti. Soruşturmada adı geçen AP milletvekilleri ve çalışanları, rüşvet karşılığında nüfuzlarını kullanarak bazı ülkeler adına AP'nin ekonomik ve siyasi karar alma süreçlerini etkilemekle suçlanmıştı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen aramalarda yaklaşık 1,5 milyon avro nakit ele geçirilmişti.