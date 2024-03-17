AB Komisyonu Başkanı, Gazze'deki durumdan endişe duyuyor ve insani yardımın ulaşmasını sağlayacak bir ateşkes çağrısı yapıyor - Son Dakika
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AB Komisyonu Başkanı, Gazze'deki durumdan endişe duyuyor ve insani yardımın ulaşmasını sağlayacak bir ateşkes çağrısı yapıyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in Refah kentine olası bir saldırısından büyük endişe duyulduğunu ve daha fazla insani yardımın ulaşmasını sağlayacak bir ateşkes konusunda hızla anlaşmaya varılmasının kritik önem taşıdığını belirtti. Von der Leyen, Gazze'deki savaş ve ortaya çıkan felaket niteliğindeki insani durumdan kaygılı olduklarını ifade ederek, Gazze'nin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Ayrıca, Mısır'a teşekkür eden von der Leyen, AB'nin Gazze'ye yardım sağlamak için olağanüstü çaba gösterdiğini ve günde 500 tırlık yardıma ihtiyaç olduğunu belirtti.

17.03.2024 20:37  Güncelleme: 21:01
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in Refah kentine olası bir saldırısından büyük endişe duyulduğunu ve bundan kaçınılması gerektiğini belirterek, daha fazla insani yardımın ulaşmasını sağlayacak bir ateşkes konusunda hızla anlaşmaya varılmasının kritik önem taşıdığını söyledi.

Von der Leyen, İtalya, Avusturya, Belçika, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderleriyle Mısır'a düzenlediği seyahatte, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmenin ardından basın toplantısında konuştu.

Gazze'deki duruma değinen von der Leyen, "Hepimiz Gazze'deki savaştan ve ortaya çıkan felaket niteliğindeki insani durumdan son derece kaygılıyız." dedi.

"Gazze kıtlıkla karşı karşıya. Bunu kabul edemeyiz" ifadesini kullanan von der Leyen, "Esirleri serbest bırakacak ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşmasını sağlayacak bir ateşkes konusunda hızla anlaşmaya varılması kritik önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, bu tür bir ateşkesi sağlamak için gösterdiği kişisel çabalar dolayısıyla Sisi'yi takdir ettiğini vurgulayarak, "Ayrıca Refah'ta yapılacak geniş çaplı bir saldırının, savunmasız sivil nüfus üzerinde oluşturacağı risklerden de büyük endişe duyuyoruz. Her ne pahasına olursa olsun bundan (Refah'a olası saldırıdan) kaçınılması gerekiyor." diye konuştu.

Günde 500 tırlık yardım girişine ihtiyaç var

İnsani yardım malzemelerinin Gazze'ye ulaşmasını sağlamak için gösterdiği "olağanüstü" çabalar nedeniyle de Mısır'a da teşekkür eden von der Leyen, şunları kaydetti:

"AB, çok ihtiyaç duyulan yardımı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bugün Gazze'nin kara, hava ve deniz yoluyla günde 500 tırlık veya eşdeğer miktarda yardıma ihtiyacı olduğunu biliyoruz. AB yalnızca bu yıl Filistinlilere 275 milyon avro yardım sağlayacak. Mısır'a tıbbi ekipman da dahil olmak üzere 1800 tonun üzerinde yardım ulaştırdık ve bu yardımın olası tüm yollardan Gazze'ye ulaşmasını sağlıyoruz. Buna Kıbrıs'ta yeni açılan deniz koridorumuz da dahildir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı, Gazze'deki durumdan endişe duyuyor ve insani yardımın ulaşmasını sağlayacak bir ateşkes çağrısı yapıyor - Son Dakika

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