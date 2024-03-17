AB, Mısır'ı 7,4 milyar avroluk finansmanla destekleyecek

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Mısır'ı 7,4 milyar avroluk finansmanla destekleyeceğini duyurarak, özellikle enerji ve göç alanlarındaki işbirliğini derinleştirme taahhüdünde bulundu.

Von der Leyen, İtalya, Avusturya, Belçika, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderleriyle Mısır'a düzenlediği seyahatte Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ile görüşmenin ve bu ülkeye gelecek 4 yıl için tahsis edilen 7,4 milyar avroluk paketin imza töreninin ardından basın toplantısında konuştu.

"AB ile Mısır arasındaki ortaklık kritik önem taşıyor." diyen von der Leyen, Mısır'ın bulunduğu sorunlu bölgedeki siyasi ve ekonomik ağırlığının ve stratejik konumunun AB'nin çıkarı için önemini vurguladı.

Von der Leyen, "Bugün, stratejik ve kapsamlı bir ortaklık için imzaladığımız bildiriyle tarihi bir dönüm noktasındayız." ifadesini kullandı.

Avrupa ve Mısır arasındaki işbirliğinin 6 ortak çıkar alanına dayandığına işaret eden von der Leyen, "Mısır'ın önümüzdeki dört yıl için 7,4 milyar avroluk yeni bir mali ve yatırım paketiyle destekleneceğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Paketin 6 ayağı olduğuna dikkati çeken von der Leyen, "Birincisi; siyasi diyaloğumuzu yoğunlaştıracağız. Birlikte demokrasi ve insan haklarını geliştirmedeki kararlılığımız üzerinde de çalışacağız. Bunu gerçekleştirmek için de her iki yılda bir, yıllık Ortaklık Konseyimize ek olarak Liderler Zirvesi düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Von der Leyen, ikinci unsurun ekonomik istikrar olduğunu belirterek, Mısır'ın reform çabalarını uluslararası ortaklarla birlikte finansal olarak destekleyeceklerini söyledi.

Üçüncü alanın yatırım ve ticaretle ilgili olduğunu anlatan von der Leyen, ekonomi ve yatırım planının zaten mevcut olduğunu ama özellikle yenilenebilir enerji, dijitalleşme, tarım sektörü ve su yönetimi gibi alanlarda daha fazlasının yapılabileceğini, bu yılın sonlarında Kahire'de düzenlenecek AB-Mısır Yatırım Konferansını desteklediklerini ifade etti.

Von der Leyen, enerji yatırımlarının önemine işaret ederek, Mısır'ı Yunanistan'a bağlayarak Avrupa'nın enerji güvenliğini artıracak olan elektrik projesini birlikte geliştirdiklerini anımsattı.

"Mısır yenilenebilir enerji merkez haline gelmek için bütün kaynaklara sahip durumda." diyen von der Leyen, Avrupa'da Mısır'la ilgilenen yatırımcılar bulunduğunu, bu alandaki çalışmalara hız vereceklerini dile getirdi.

Göç işbirliği

Von der Leyen, dördüncü unsurun göç konusu olduğuna dikkati çekerek, "Halihazırda çok iyi bir işbirliğimiz var ve buna her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bu nedenle bugünkü paketten en az 200 milyon avroluk yatırım yaparak işbirliğimizi daha da etkili hale getireceğiz." dedi.

"Yasal göçün kolaylaştırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diyen von der Leyen, yetenek ortaklıkları gibi yasal geçişi kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verileceğini, Mısır'ın sınır yönetiminden kaçakçılıkla mücadeleye ve geri dönüşlere kadar yasadışı göçü kontrol etme konusundaki taahhütlerine bağlılık göstermesini beklediklerini ifade etti.

Von der Leyen, Erasmus programı kapsamındaki işbirliğinin iyi durumda olduğunu belirterek, "Mısır artık Yaratıcı Avrupa ve Ufuk Avrupa gibi diğer AB programlarına katılımını müzakere edebilir. Bütün bunlar Akdeniz'in iki yakasındaki halklarımız arasındaki bağları derinleştirecektir." dedi.

Beşinci unsurun güvenlik ve kolluk kuvvetleriyle ilgili olduğunu aktaran von der Leyen, terörle mücadele konusundaki köklü işbirliğinin devam edeceğini bildirdi.

Von der Leyen, Gazze'deki durum başta olmak üzere güncel olayların Mısır'ın bölgenin istikrarı ve güvenliğinde oynadığı hayati rolü bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu zorlu zamanlar, ikili işbirliğimizin, ilişkimizin değerini ve gücünü gösterdi. Bu nedenle ortaklığımızı güçlendirmemiz doğaldır. İlişkimizdeki bu yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyorum."