AB, Mısır'ı 7,4 milyar avroluk finansmanla destekleyecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Mısır'ı 7,4 milyar avroluk finansmanla destekleyeceğini duyurarak, özellikle enerji ve göç alanlarındaki işbirliğini derinleştirme taahhüdünde bulundu.
Von der Leyen, İtalya, Avusturya, Belçika, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderleriyle Mısır'a düzenlediği seyahatte Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ile görüşmenin ve bu ülkeye gelecek 4 yıl için tahsis edilen 7,4 milyar avroluk paketin imza töreninin ardından basın toplantısında konuştu.
"AB ile Mısır arasındaki ortaklık kritik önem taşıyor." diyen von der Leyen, Mısır'ın bulunduğu sorunlu bölgedeki siyasi ve ekonomik ağırlığının ve stratejik konumunun AB'nin çıkarı için önemini vurguladı.
Von der Leyen, "Bugün, stratejik ve kapsamlı bir ortaklık için imzaladığımız bildiriyle tarihi bir dönüm noktasındayız." ifadesini kullandı.
Avrupa ve Mısır arasındaki işbirliğinin 6 ortak çıkar alanına dayandığına işaret eden von der Leyen, "Mısır'ın önümüzdeki dört yıl için 7,4 milyar avroluk yeni bir mali ve yatırım paketiyle destekleneceğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.
Paketin 6 ayağı olduğuna dikkati çeken von der Leyen, "Birincisi; siyasi diyaloğumuzu yoğunlaştıracağız. Birlikte demokrasi ve insan haklarını geliştirmedeki kararlılığımız üzerinde de çalışacağız. Bunu gerçekleştirmek için de her iki yılda bir, yıllık Ortaklık Konseyimize ek olarak Liderler Zirvesi düzenleyeceğiz." diye konuştu.
Von der Leyen, ikinci unsurun ekonomik istikrar olduğunu belirterek, Mısır'ın reform çabalarını uluslararası ortaklarla birlikte finansal olarak destekleyeceklerini söyledi.
Üçüncü alanın yatırım ve ticaretle ilgili olduğunu anlatan von der Leyen, ekonomi ve yatırım planının zaten mevcut olduğunu ama özellikle yenilenebilir enerji, dijitalleşme, tarım sektörü ve su yönetimi gibi alanlarda daha fazlasının yapılabileceğini, bu yılın sonlarında Kahire'de düzenlenecek AB-Mısır Yatırım Konferansını desteklediklerini ifade etti.
Von der Leyen, enerji yatırımlarının önemine işaret ederek, Mısır'ı Yunanistan'a bağlayarak Avrupa'nın enerji güvenliğini artıracak olan elektrik projesini birlikte geliştirdiklerini anımsattı.
"Mısır yenilenebilir enerji merkez haline gelmek için bütün kaynaklara sahip durumda." diyen von der Leyen, Avrupa'da Mısır'la ilgilenen yatırımcılar bulunduğunu, bu alandaki çalışmalara hız vereceklerini dile getirdi.
Göç işbirliği
Von der Leyen, dördüncü unsurun göç konusu olduğuna dikkati çekerek, "Halihazırda çok iyi bir işbirliğimiz var ve buna her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bu nedenle bugünkü paketten en az 200 milyon avroluk yatırım yaparak işbirliğimizi daha da etkili hale getireceğiz." dedi.
"Yasal göçün kolaylaştırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diyen von der Leyen, yetenek ortaklıkları gibi yasal geçişi kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verileceğini, Mısır'ın sınır yönetiminden kaçakçılıkla mücadeleye ve geri dönüşlere kadar yasadışı göçü kontrol etme konusundaki taahhütlerine bağlılık göstermesini beklediklerini ifade etti.
Von der Leyen, Erasmus programı kapsamındaki işbirliğinin iyi durumda olduğunu belirterek, "Mısır artık Yaratıcı Avrupa ve Ufuk Avrupa gibi diğer AB programlarına katılımını müzakere edebilir. Bütün bunlar Akdeniz'in iki yakasındaki halklarımız arasındaki bağları derinleştirecektir." dedi.
Beşinci unsurun güvenlik ve kolluk kuvvetleriyle ilgili olduğunu aktaran von der Leyen, terörle mücadele konusundaki köklü işbirliğinin devam edeceğini bildirdi.
Von der Leyen, Gazze'deki durum başta olmak üzere güncel olayların Mısır'ın bölgenin istikrarı ve güvenliğinde oynadığı hayati rolü bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu zorlu zamanlar, ikili işbirliğimizin, ilişkimizin değerini ve gücünü gösterdi. Bu nedenle ortaklığımızı güçlendirmemiz doğaldır. İlişkimizdeki bu yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyorum."
Son Dakika › Güncel › AB, Mısır'ı 7,4 milyar avroluk finansmanla destekleyecek - Son Dakika
Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, Gazze halkına destek verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'e yaptırım uygulamanın zamanının geldiğini belirtti. Etkinlikte konuşan Karamollaoğlu, zulmün bir gün son bulacağını ve Gazze'ye gidileceği zaman topraklarından edilenlerin tekrar vatanlarına döneceğine inandığını ifade etti. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın da daha sert yaptırımların Filistin'e destek vermenin ve Gazze'ye yardım eli uzatmanın yolunu açacağını söyledi. Katılımcılar, konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde oruçlarını açtı.
TFF 3. Lig takımlarından Turgutluspor'da futbolcuların antrenmana çıkmama kararı sadece 1 gün sürdü. Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, futbolcuların alacakları olduğu doğrulandı ve ödemelerin planlandığı belirtildi. Ayrıca, kulübün siyasete alet edilmesi de kınandı.
İstanbul Valiliği, Yenikapı'da düzenlenen Nevruz kutlaması sırasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca, etkinlik alanında yapılan güvenlik uygulamalarında terör örgütü propagandası yapmak suçundan arama kaydı bulunan 2 kişi daha gözaltına alındı.
Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı. Seçimler ülke genelinde 80'den fazla bölgede gerçekleştirildi ve katılım oranı yüzde 74'ün üzerinde oldu. Putin, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak.
Zonguldak Spor Basket 67, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezon bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyerek kupasını aldı. İki yıl önce kurulan ve ilk sezonunda Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde play-off ikincisi olan Zonguldak temsilcisi, liderliği 17 hafta boyunca koruyarak şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı'nın elinden alan takım, gelecek sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?