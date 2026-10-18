AB'nin Nijerya ordusuna 20 milyon avroluk savunma desteği sağlayacağı açıklandı - Son Dakika
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AB'nin Nijerya ordusuna 20 milyon avroluk savunma desteği sağlayacağı açıklandı

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AB, Nijerya ordusunun güvenlik sorunlarıyla mücadele kapasitesini güçlendirmek için 20 milyon avroluk savunma desteği sağlayacak. Desteğin, Savunma Bakanı Christopher Musa ile AB'nin Nijerya ve ECOWAS Büyükelçisi Gautier Mignot'nun Abuja'daki görüşmesinde duyurulduğu belirtildi.

Avrupa Birliği'nin (AB), Nijerya ordusunun ülkedeki güvenlik sorunlarıyla mücadele kapasitesini güçlendirmek amacıyla 20 milyon avroluk savunma desteği sağlayacağı duyuruldu.

Nijerya Savunma Bakanı Christopher Musa ile AB'nin Nijerya ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Büyükelçisi Gautier Mignot, başkent Abuja'da bir araya geldi.

Bakan Musa'nın basın danışmanı Leah Katung-Babatunde'nin yaptığı açıklamada, görüşmede AB'nin Nijerya'ya sağlayacağı desteğin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, AB'nin Nijerya ordusunun ülkedeki güvenlik sorunlarıyla mücadele kapasitesini güçlendirmek amacıyla 20 milyon avroluk savunma desteği sağlayacağı vurgulanarak, "Destek, AB Avrupa Barış Fonu aracılığıyla sağlanacak ve teslimat koşullarının belirlenmesi amacıyla AB'den bir teknik heyetin kasım ayında Nijerya'yı ziyaret etmesi bekleniyor." denildi.

Bakan Musa, görüşmede yaptığı açıklamada, Nijerya'nın bazı sorunlu bölgelerinde güvenlik operasyonları sayesinde görece sükunetin yeniden sağlandığını ancak ana yollardaki kaçırma olayları ve uzak yerleşimlere yönelik saldırıların ciddi sorun olmaya devam ettiğini ifade etti.

Nijerya'nın devam eden güvenlik operasyonlarını güçlendirmek amacıyla 10 taarruz helikopteri, insansız hava araçları ve diğer askeri ekipmanları teslim almasının beklendiğini belirten Musa, AB'ye desteğinden dolayı teşekkür etti.

Bölgesel güvenlik konusuna da değinen Musa, 50 milyondan fazla kişinin geçim kaynağı olan Çad Gölü Havzası'nın küçülmesinin istikrarsızlık riski oluşturduğunu kaydetti.

Musa, terör örgütlerinin göldeki adaları operasyon üssü olarak kullanmasını önlemenin, bölgedeki silahlı gruplarla mücadele eden Çok Uluslu Ortak Görev Gücü için öncelik taşıdığını vurguladı.

Nijerya, ülkenin kuzeydoğusunda uzun süredir devam eden isyanın yanı sıra farklı bölgelerde silahlı çetelerin saldırıları ve kaçırma olaylarıyla mücadele ediyor.

Kaynak: AA
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