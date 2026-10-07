AB Sağlık Güvenliği Komitesi, Sibirya'daki zatürre şüphesi nedeniyle bugün toplanacak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'nın Sibirya bölgesinde nedeni belirlenemeyen zatürre şüphesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesini görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.

İsmi verilmeyen AB Komisyonu sözcüsü, Rusya'da "veba salgını" endişesine yol açan olaya ilişkin Euronews internet sitesine açıklama yaptı.

Komisyon sözcüsü, üye ülkelerin sağlık bakanlığı yetkililerini bir araya getiren AB Sağlık Güvenliği Komitesinin gün içinde konuyla ilgili toplanacağını belirtti.

Sözcü, toplantı gündeminde Rusya'daki gelişmelerin de olacağını kaydetti.

ECDC, durumu yakından takip ediyor

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC) yapılan açıklamada da Rusya'daki durumun yakından takip edildiği vurgulanarak, mevcut "kısıtlı" bilgilere göre hastalığın yayılmış olduğuna dair kanıt bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, AB'de onlarca yıldır veba vakasının görülmediğine, hastalığın antibiyotiklerle etkili şekilde tedavi edilebildiğine dikkat çekilerek, "Hastalığın bulaşması genellikle, halihazırda semptom gösteren enfekte bir kişiyle yakın ve uzun süreli temas gerektirir." ifadesi kullanıldı.

Veba şüphesi taşıyan kişilerin izole edilmesi ve sağlık personelinin yönlendirmesi doğrultusunda uygun tedaviyi alması gerektiğine işaret edilen açıklamada, ECDC'nin Dünya Sağlık Örgütünün Avrupa ofisiyle iletişim halinde olduğu aktarıldı.

Rusya'daki vaka

Rusya'da İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de, bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bazı sosyal medya kanalları ise aynı gün bir veba ile mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanına "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulması üzerine özel önlemlerin uygulandığı belirtilmişti.