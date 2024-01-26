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AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu - Son Dakika
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AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kahramanmaraş'ta çeşitli temaslarda bulundu. Meyer-Landrut, depremler sonrası yürütülen çalışmaları değerlendirdi ve AB'nin Türkiye'ye olan desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, Kahramanmaraş Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, Kahramanmaraş\'ta temaslarda bulundu
26.01.2024 - 15:29,  Güncelleme: 15:30
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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kahramanmaraş'taki bölge ziyaretleri esnasında çeşitli temaslarda bulundu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümü yaklaşırken Kahramanmaraş'ı ziyaret eden Meyer-Landrut'a, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen'in yanı sıra yerli ve yabancı basın mensuplarından oluşan bir grup eşlik etti.

Meyer-Landrut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve yerel yetkililerle bir araya geldi.

Büyükelçi Meyer-Landrut, Kahramanmaraş'ta ilk ziyaretini Büyükşehir Belediyesine gerçekleştirdi.

Görüşmede, depremler sonrası yürütülen çalışmaların ele alındığı bir sunum yapıldı.

Belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tuzcuoğlu, depremin ilk anından itibaren dünyanın çeşitli bölgelerinden yardımlar geldiğini ifade etti.

Ziyaretleri kapsamında Meyer-Landrut ve Huynen'e teşekkür eden Tuzcuoğlu, zor zamanlarda ülkelerin birbirine destek olmasının önemine değinerek, "Bizimle beraber olan tüm devlet ve milletlere teşekkür ederiz." dedi.

Tuzcuoğlu, büyükelçilerle ikili görüşmesinde AB merkezli çalışmalarla ilgili verimli görüşmeler yapıldığına işaret etti.

Meyer-Landrut da depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, AB üyesi devletlerin Türkiye'yi yalnız bırakmamaya çalıştıklarını anımsattı.

Ziyaretlerinin amacının yapılan desteklerin devam edeceğinin taahhüdünü vermek olduğunu vurgulayan Büyükelçi, halihazırda devam eden projeler konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içinde olduklarını ifade etti.

Meyer-Landrut, AB Dayanışma Fonunun (EU Solidarity Fund) ilk defa Türkiye'deki depremler meydana geldikten sonra harekete geçirildiğine işaret ederek, projelerde kullanılmak üzere büyük miktarda bir fon ayrıldığını kaydetti.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Huynen de ziyaretler sayesinde dünyanın bölgeye olan dikkatinin yenilendiğini söyledi.

Belediye Başkanı Güngör ise şehrin yeniden yapılanmasının oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, halihazırda şehirde çadırlarda yaşayan kimsenin kalmadığına dikkati çekti.

Gelecekte tekrar böyle bir afet yaşamak istemediklerini dile getiren Güngör, bu süreçte düzenli olarak hem üst yetkililerle hem de ilçe belediye başkanlarıyla toplantılar yaptıklarını anlattı.

Kahramanmaraş Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi

Büyükelçi Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet Kahramanmaraş Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni (IPA 1) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tesiste işleyişi anlatan bir sunum yapıldı.

Arıtılan suyun Sır Barajı'na aktarıldığını anlatan yetkililer, arıtma sonrası çıkan çamurların da işlenmesiyle oluşan biyogazla tesisin üretim enerjinin bir kısmının karşılandığını belirtti.

Yetkililer, deprem nedeniyle hasar gören tesisin 2023'te diğer yıllara göre daha az su arıtımı gerçekleştirdiğini ancak şu anda tesisin yüzde 95 oranında kullanımda olduğunu kaydetti.

Sunumda Elbistan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'yle (IPA 2) ilgili de kısa bilgi verildi.

Meyer-Landrut daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak geziyi değerlendirdi.

Depremlerden bu yana birçok proje gerçekleştirildiğini söyleyen Meyer-Landrut, ekonomi, eğitim ve sağlık hizmetleri alanında halen gerçekleştirilmesi gereken çalışmaların olduğunun altını çizdi.

Meyer-Landrut, deprem kaynaklı atıkları kaldırma ve geri dönüşüm hizmetlerinde daha fazlasını yapmak için hazır olduklarını da dile getirdi.

Kaynak: AA
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