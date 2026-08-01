AB Ülkelerinden Düzensiz Göç İçin Ortak Mektup

Bazı Avrupa ülkeleri, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine düzensiz göçmen akışı sonrası AB yetkililerine ortak mektup gönderdi.

İtalya, Danimarka, Belçika, Hollanda, Almanya, Finlandiya, Çekya, Polonya, Litvanya, Slovenya, Slovakya, Hırvatistan, Bulgaristan, Romanya, Letonya, Estonya, Macaristan, İsveç, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta ve Avusturya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya mektup yolladı.

Kontrolsüz kitlesel geçişlere izin verilmemesi gerektiğine işaret edilen mektupta, AB'ye yasa dışı girişin mümkün olduğu algısının oluşmaması gerektiği vurgulandı.

Mektupta, son günlerde yaşanan gelişmeler ışığında Avrupa ülkelerinin hızlı ve koordineli bir cevap vermesi gerektiği belirtilerek, "İspanya ve Fas'ın düzensiz göçmenlerin hızlı bir şekilde geri gönderilmesini sağlamak için yakın işbirliği yapmasını ve büyük bir kısmının zaten geri gönderilmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. AB'nin desteğiyle mevcut durumun tamamen kontrol altına alınacağını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

AB üye ülkelerinin içişleri bakanlarının katılımıyla bir toplantı talep edilen mektupta, bu toplantıda yasa dışı göçle mücadelede nelerin yapılabileceğinin ele alınabileceği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, dün Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamış, düzensiz göçmenlerden "neredeyse tamamının" Fas'a döndüğünü belirtmişti.