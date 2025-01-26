Abant Gölü Beyaza Büründü

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Doğa harikası Abant beyaza büründü

BOLU - Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda etkili olan kar yağışının ardından ziyaretçiler, kar topu savaşı yaparak karın tadını çıkardı.

Abant Gölü Mili Parkı'nda hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaşırken, bölgeye gelen tatilciler ve çocuklar karın tadını çıkardı. Abant'a gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş de yaptı. Bol bol fotoğraf çektirerek eşsiz manzaranın keyfini süren tatilciler, kar topu oynamayı da ihmal etmedi.

Düzce'den Abant Gölü'ne kar manzarası görmeye geldiklerini ifade eden Seyit Abdullah Sert, "Düzce'den kar manzarasını görmek için Abant'a geldik. Düzce'de hiç kar yoktu. Şimdi buraya geldik. Manzara çok güzel" dedi.