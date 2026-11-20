(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin 2027 Mali Yılı Bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 20 milyar 162 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkan Vekili Haldun Güler, "Her yıl olduğu gibi, bu yıl da bütçemizi, kendi ayakları üzerinde durabilen, katılımcı, şeffaf ve borçlarını ödeyerek sağlıklı bir şekilde büyüyen bir yerel yönetim anlayışıyla hazırladık." dedi.

Çankaya Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde 20 milyar 162 milyon 700 bin TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Bütçe görüşmelerinin ardından söz alan Belediye Başkan Vekili Haldun Güler, bütçede merkezi yönetimden gelecek payın 7 milyar TL olarak öngörüldüğünü ve bu payın toplam bütçenin yaklaşık yüzde 35'ine karşılık geldiğini söyledi. Güler, ilçenin gündüz nüfusunun 2 milyonu aştığını belirterek yerel yönetimlere aktarılan merkezi gelirlerin kayıtlı nüfus yerine yaşayan nüfusa göre belirlenmesi talebini dile getirdi.

"ORTAK İRADENİN EN GÜZEL GÖSTERGESİ"

Çankaya Belediyesi'nin şeffaf ve katılımcı bir bütçe hazırladığını kaydeden Güler, şöyle devam etti:

"Her yıl olduğu gibi, bu yıl da bütçemizi, kendi ayakları üzerinde durabilen, katılımcı, şeffaf ve borçlarını ödeyerek sağlıklı bir şekilde büyüyen bir yerel yönetim anlayışıyla hazırladık. Bu yüce meclis çatısı altında farklı siyasi görüşlere sahip olsak da söz konusu kentimizin geleceği, hemşehrilerimizin refahı olduğunda ortak akılda buluşabildiğimizi bugün bir kez daha gösterdik.

Çankaya Belediyemizin bütçesinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilmesi, kentimize hizmet için ortak irademizin en güzel göstergesidir. Bu vesileyle; öncelikle, bugün özgürlüklerinden mahrum oldukları için aramızda bulunamayan; görev yaptıkları süre içerisinde, halktan aldığını halka vererek hizmet etmeyi kendilerine şiar edinen başta Çankaya Belediye Başkanı'mız Sayın Hüseyin Can Güner, Büyükşehir Meclis 2. Başkan Vekili'miz Emre Doğan ve Çankaya Belediyesi Meclis Üyemiz Ahmet Ağırman'a, buradan teşekkür, saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Ayrıca, Çankaya'ya hizmet yolunda desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Ankara Büyükşehir Belediyemize, görüşmeleri yapıcı tutumlarıyla zenginleştiren tüm parti gruplarına ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'mizin her bir üyesine şükranlarımı sunuyorum."

Bütçenin halkın refahı ve belediye hizmetleri için hazırlandığını ifade eden Güler, işçi ve memurların maaşlarıyla toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının öncelikli olarak gözetildiğini kaydetti. Bütçeye destek veren meclis üyelerine teşekkür eden Güler, kararın Çankaya ve Ankara için hayırlı olmasını diledi.