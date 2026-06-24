Ankara'da vektörle mücadele için 4. koordinasyon toplantısı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, vektörle mücadelede ortak yol haritasını belirlemek için dördüncü kez bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Vektörle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'nda, vatandaşların bilinçlendirilmesi, yeşil alanda mücadele faaliyetlerinin artırılması ve çevre sağlığı alanında kurumlar arası koordinasyonunun güçlendirilmesi yönünde kararlar alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), insan ve çevre sağlığını tehdit eden vektörle mücadele çalışmalarını ilgili kurumlarla iş birliği içinde sürdürüyor. Bu kapsamda ABB ile ilçe belediyelerinin katılımıyla düzenlenen Vektörle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'nın dördüncüsü gerçekleştirildi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, koordinasyonunda ABB Encümen Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilçe belediyelerinin ilaçlamadan sorumlu birim müdürleri katıldı. Toplantıda, ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mustafa Polat ve BelPlas İlaçlama Müdürü İsmail Dane de yer aldı.

Toplantıda, kent genelinde yürütülen vektörle mücadele çalışmaları değerlendirilirken, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve uygulamaların eş güdüm içerisinde sürdürülmesi konuları ele alındı. Toplantıda ayrıca vatandaşların vektörle mücadele konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların artırılması, parklar ve yeşil alanlarda yürütülecek mücadele faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve çevre sağlığının korunmasına yönelik uygulamalarda ortak hareket edilmesi yönünde kararlar alındı.

"HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, vektörle mücadelede iş birliğinin önemini vurgulayarak, "Toplantımızın temel amacı, vektörle mücadele konusunda il genelinde bir değerlendirme yapmak ve yürütülen çalışmaları ortak bir anlayışla ele almaktır. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak halk sağlığının korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu süreçte ilçe belediyelerimizle iş birliği içerisinde hareket etmek ve mücadeleyi koordineli şekilde yürütmek büyük önem taşıyor" dedi.

Yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin mücadele çalışmalarına etkisine değinen Yavuz, vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı ve konforlu geçirebilmesi için çalışmaların koordinasyon içinde sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Yavuz, "Bu yıl yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte yüzey sularında ve yeşil alanlarda önemli artış yaşandı. Bu durum vektörlerin üremesi için uygun ortam oluştururken, ilaçlama çalışmalarının etkinliğini de zaman zaman azaltabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın parklar, mesire alanları ve diğer yeşil alanları güvenle kullanabilmesi için mücadelemizi daha etkin ve koordineli şekilde sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.