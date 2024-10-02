Abbas, Heniyye'nin Oğullarıyla Görüştü

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 31 Temmuz'da Tahran'da uğradığı suikastta hayatını kaybeden Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları ile bir araya geldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, Heniyye'nin oğulları Abdusselam ve Hemmam ile Doha'da görüştü.

Heniyye'nin Filistin direniş serüveninde önemli bir lider olduğunu ifade eden Abbas, İsrail'in ihlal ve suçlarına rağmen Filistin halkının özgürlük yolunda tüm meşru haklarını geri kazanacağını vurguladı.

Abbas, babalarının ölümünden dolayı Heniyye'nin oğullarına başsağlığı diledi.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

Heniyye, 31 Temmuz'da misafir olduğu konutta suikasta uğrayarak hayatını kaybetmişti.