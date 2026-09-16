ABD anketi, Halk yapay zekanın insanlığı yok edebileceğine inanıyor - Son Dakika
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ABD anketi, Halk yapay zekanın insanlığı yok edebileceğine inanıyor

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Politico'nun ABD'de yaptığı ankete katılanların çoğunluğu yapay zekanın insanlığı yok edebileceği riskini ciddi görüyor. Katılımcıların yüzde 48'i riskleri azaltmak için yapay zekanın geliştirilmesinin askıya alınmasını destekliyor.

ABD'de yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun yapay zekanın günün birinde insanlığın tamamını yok edebileceğine inandığını ortaya koydu.

Politico'nun yaptığı ankette, son günlerde yapay zekanın insanlığı yok edip edemeyeceğine ilişkin yürütülen tartışmalar ışığında ABD'lilerin görüşleri soruldu.

Ankete katılanların üçte biri, yapay zekanın insanlığı yok edebileceğine ilişkin riskin "orta seviyede" olduğu yönünde görüş bildirirken, yüzde 17'si bu riskin "neredeyse kesin", yüzde 20'si ise "ciddi derecede yüksek" olduğunu belirtti.

Ankette ayrıca katılımcıların siyasi görüşlerine göre bu riski değerlendirmeleri de incelendi.

ABD'de 2024'te düzenlenen seçimlerde Demokrat aday Kamala Harris'e oy verenlerin yüzde 70'i bu riski "ortalama seviyede" olarak nitelendirirken, bu oran Trump'a oy verenler arasında yüzde 60 olarak gerçekleşti.

-Katılımcıların yüzde 48'i yapay zeka geliştirilmesinin durdurulmasından yana

Ankete göre, katılımcıların yüzde 48'i yapay zekanın "yeterince iyi bir seviyeye ulaştığını" ve riskleri azaltmak için geliştirilmesinin askıya alınması gerektiğini belirtirken, yüzde 31'i gelişmiş yapay zekanın önemli faydalar sağlayabileceği gerekçesiyle geliştirme çalışmalarının sürdürülmesinden yana olduğunu ifade etti.

Harris seçmenlerinin yüzde 58'i geliştirme çalışmalarının askıya alınmasını desteklerken, Trump seçmenlerinin yüzde 44'ü bu görüşe katılıyor.

Katılımcıların yaklaşık yarısı yapay zeka şirketlerinin yöneticilerinin, bu teknolojinin nihayetinde insanlığı yok edebileceği yönündeki uyarılarına samimiyetle inandıklarını belirtti.

Buna karşılık, yüzde 26'sı bu tür açıklamaların, yapay zeka ürünlerini daha güçlü veya önemli göstermek amacıyla yapılan bir pazarlama stratejisi olduğunu söyledi.

Anket, Londra merkezli "Public First" aracılığıyla 13-15 Eylül'de 2 bin 64 ABD'li yetişkinle internet üzerinden yapıldı.

-Yapay zekanın gelişme hızının yavaşlatılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor

ABD'de yapay zekanın hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, bu teknolojinin tehlikeli boyuta ulaşmasından önce gelişiminin yavaşlatılmasına yönelik çağrılar son günlerde yoğunlaştı.

Anthropic CEO'su Dario Amodei, OpenAI CEO'su Sam Altman ve Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji sektörünün önde gelen isimleri, yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönünde çağrı yapmıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor.

Trump, yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkması yönünde "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürmüş, ayrıca bu alandaki çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunmuştu.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriYapay ZekaTeknolojiPoliticoGüncelSon Dakika

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