ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde gazetecilerin ölümcül saldırılara maruz kaldığını belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde gazetecilerin ölümcül saldırılara maruz kaldığını belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü\'nde gazetecilerin ölümcül saldırılara maruz kaldığını belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazetecilerin sıcak çatışma bölgelerinde zor şartlar altında önemli görevler icra ettiğini ve 2023 yılının gazeteciler için en ölümcül yıllardan biri olduğunu ifade etti. Biden, ayrıca dünya genelinde geçen yıl 300'den fazla gazetecinin hapse atıldığını ve basın özgürlüğünü desteklemek için bir başkanlık kararnamesi yayımlamaya hazırlandığını belirtti.

03.05.2024 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "2023 yılı, yakın tarihimizde gazeteciler için en ölümcül yıllardan biri oldu. Bunun bir sebebi de, çoğunluğu Filistinli gazeteciler olmak üzere, çok fazla gazetecinin öldürüldüğü Gazze'deki savaştı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımlayarak tüm basın çalışanlarının günlerini kutladı.

Özgür basının, demokrasinin ana yapı taşlarından biri olduğunu kaydeden Biden, gazetecilerin özellikle sıcak çatışma bölgelerinde çok zor şartlar altında önemli görevler icra ettiklerini vurguladı.

Biden, gazeteciliğin büyük bir özveriyle yapılan bir meslek olduğunun altını çizdi.

Bazı yerlerde işlerini yaparken yaralanan veya hayatını kaybeden medya mensuplarını da anan Biden, "2023 yılı, yakın tarihimizde gazeteciler için en ölümcül yıllardan biri oldu. Bunun bir sebebi de, çoğunluğu Filistinli gazeteciler olmak üzere, çok fazla gazetecinin öldürüldüğü Gazze'deki savaştı." ifadelerini kullandı.

Biden, dünya genelinde geçen yıl 300'den fazla gazetecinin hapse atıldığını sözlerine ekledi ve özellikle Rusya'nın adını zikretti.

Dünyanın herhangi bir yerinde, gazetecilerin, işlerini güvenlik içinde yapabilmeleri için ABD olarak ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Biden, gelecek haftalarda basın özgürlüğü konusunda bir başkanlık kararnamesi yayımlamaya hazırlandığını belirtti.

Kaynak: AA

Dünya Basın Özgürlüğü Günü, Joe Biden, Dünya, Gazze, Medya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde gazetecilerin ölümcül saldırılara maruz kaldığını belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:37 Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 26’ya yükseldi, istenen hapis cezası 275’e çıktı Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 26'ya yükseldi, istenen hapis cezası 275'e çıktı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:16 Meteoroloji’den 15 il için “sarı kod“ uyarısı Meteoroloji'den 15 il için "sarı kod" uyarısı
20:54 Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti
20:27 VAR’dan döndü İşte Beşiktaş’ın iptal edilen golü VAR'dan döndü! İşte Beşiktaş'ın iptal edilen golü
18:58 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
17:16 Protesto için MEB’e yürüyen CHP’lilere “simit“ sürprizi Protesto için MEB'e yürüyen CHP'lilere "simit" sürprizi
17:11 ABD’de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi ABD'de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 21:18:29. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde gazetecilerin ölümcül saldırılara maruz kaldığını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement