Biden'dan İsrail'e misilleme hazırlığında olan İran'a çağrı: Yapmayın - Son Dakika
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Biden'dan İsrail'e misilleme hazırlığında olan İran'a çağrı: Yapmayın

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ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e yönelik İran'ın misillemesinin her an gerçekleşebileceğini açıkladı. Biden, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyararak, İsrail'in savunmasına adadıklarını ve destekleyeceklerini belirtti.

12.04.2024 23:03  Güncelleme: 00:13
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İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'deki İran Büyükelçiliği'ne düzenlediği saldırı ve İran'ın karşılık vereceğini açıklaması gerilimi artırırken ABD Başkanı Joe Biden, İran'a çağrıda bulunarak "Yapmayın" mesajı gönderdi.

BIDEN: SALDIRI HER AN OLABİLİR

Öte yandan Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan ABD Başkanı Joe Biden'a, İran'ın İsrail'e düzenleyeceği olası saldırı soruldu. İran'ın ne kadar kısa zamanda İsrail'e saldırabileceği yönündeki soruya Biden, "Güvenli bir bilgi almak isterdim ancak beklentim her an olabileceği yönünde." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e saldırı tehditlerine karşı destek mesajı verdi
ABD Başkanı Joe Biden

"BİZ KENDİMİZİ İSRAİL'İN SAVUNMASINA ADADIK"

Biden, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyararak, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz. İsrail'in savunulmasına yardım edeceğiz ve İran başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e saldırı tehditlerine karşı destek mesajı verdi

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, toplam 7 kişi ölmüştü. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının, ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Biden\'dan İsrail\'e misilleme hazırlığında olan İran\'a çağrı: Yapmayın
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden'dan İsrail'e misilleme hazırlığında olan İran'a çağrı: Yapmayın - Son Dakika

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    Yorumlar (36)

  • Murat Çoker: İran yanlş anlamada sen sineği vuramassın 133 29 Yanıtla
  • Tuna güler: 3. DÜNYA savaşımız hayırlı olsun 146 14 Yanıtla Serkan ergezer : AMERİKA SENİN ALLAH BELANI VERSİN BUNLAR HEP SENİN YARATTIĞIN ŞEYLER ALLAH SANA SORSUN ORTA DOĞU ÜLKELERİNDEN NE İSTİYORSUN İNSANLARA BİR RAHAT HUZUR VERMEDİNİZ 41 2
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  • Whatisup Up: Gerçekten İran'ın saldirmasini istemezse "yapmayın" demekle işi geçiştirmezdi. Rusya'nın düştüğü tuzağa İran'ın da düşmesini istiyorlar. 69 4 Yanıtla
  • Mustafa Akhan: İran yıllardır ağız dolusu tehdit ve meydan okuyan açıklamalar yapıyor ama bi kere ciddi bir karşılık verememiştir haklı olduğu halde 69 3 Yanıtla
  • Mert kursun : siz istediginizi yapacaksınız diger ülkeler hakkını savununca yapmayın yok ya sıra sizede gelecek kendini büyük görenler 65 6 Yanıtla
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