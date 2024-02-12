ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında küfür etti iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında küfür etti iddiası

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında küfür etti iddiası

ABD Başkanı Joe Biden'ın özel sohbetlerinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında küfür ettiği iddia edildi. Habere göre, Biden, Netanyahu'yu en az 3 özel sohbetinde hakaret içeren sıfatlarla nitelendirdi ve çevresine küçümseyici ifadeler kullandı. Ancak ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, Biden'ın bu ifadeleri kullanmadığını savundu.

12.02.2024 17:41  Güncelleme: 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden'ın, özel görüşmelerinde çevresine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında sinkaflı küfür kullandığı ileri sürüldü.

NBC News'in Biden'ın özel sohbetlerinde bulunan ve ismi açıklanmayan beş ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı, yakın dönemde Netanyahu'yu en az 3 özel sohbetinde hakaret içeren sıfatla niteledi.

Biden, özel sohbetlerinde, İsrail'in ateşkesi kabul etmesi için çaba gösterdiğini ancak Netanyahu'nun kendisinin "burnundan getirdiğini" söyledi.

Habere göre, Netanyahu ile başa çıkmanın imkansız olduğunu belirten Biden, çevresiyle İsrail Başbakanı'na ilişkin konuşmalarında Netanyahu'dan "bu adam" gibi küçümseyici ifadeler de kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Biden'ın, Netanyahu hakkında söz konusu ifadeleri kullanmadığı savunuldu.

Biden ve Netanyahu dün "Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik devam eden çabaları" ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Netanyahu'ya "Refah'ta 1 milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiği" görüşünü yinelediği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Joe Biden, İsrail, İsrail, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında küfür etti iddiası - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:08:27. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında küfür etti iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement