ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri ile görüşerek Orta Doğu'da tansiyonun düşürülmesini değerlendirdi - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri ile görüşerek Orta Doğu'da tansiyonun düşürülmesini değerlendirdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmelerde, Gazze'de ulaşılacak bir ateşkesin önemine işaret edilerek bu yolla Orta Doğu'da artan tansiyonun düşürülmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

06.08.2024 21:36
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ABD Başkanı Joe Biden'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmelerde, Gazze'de ulaşılacak bir ateşkesin önemine işaret edilerek bu yolla Orta Doğu'da artan tansiyonun düşürülmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Biden'ın, Sisi ve Şeyh Temim ile yaptığı görüşmelerde, Gazze'de acil bir ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması yoluyla bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik çabalar ana tema olarak ele alındı.

Biden, ateşkesle ilgili "nihai aşamaya gelinen" müzakere sürecindeki rolleri nedeniyle her iki muhatabına da teşekkür ederek ateşkes sürecinin bir an önce tamamlanmasının aciliyet gerektirdiğini vurguladı.

Dün de bölgedeki diğer bazı ülke liderleriyle görüşen Biden, bu görüşmelerinde de Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmasının Orta Doğu'da artan gerilimin düşürülmesinde anahtar rol oynayacağına işaret etmişti.

Biden ayrıca dün Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibini toplamış ve burada da Orta Doğu'da artan İsrail- İran gerilimini kapsamlı şekilde ele almıştı. Toplantıya Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katılmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri ile görüşerek Orta Doğu'da tansiyonun düşürülmesini değerlendirdi - Son Dakika
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