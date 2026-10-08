ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırmayacak

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırmayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Trump, Kongre ara seçimlerinin yapılacağı 3 Kasım'a kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğini duyurdu. Açıklamaya göre 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyecek.
ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı
Kaynak: AA
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