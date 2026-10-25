ABD Başkanı Trump, ara seçimler öncesi Florida'da erken oy vererek sandığa gitti

ABD Başkanı Trump, ara seçimler öncesi Florida'da erken oy vererek sandığa gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki ara seçimler öncesi erken oy kullanmanın başladığı Florida'da eşi Melania Trump ile Palm Beach'teki merkezde oyunu kullandı. Trump, daha önce posta yoluyla oy kullanmaya karşı olduğunu ve herkesin şahsen oy vermesi gerektiğini söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri kapsamında erken oy kullanma işlemlerinin başladığı Florida'da oyunu kullandı.
ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump ile gittiği Palm Beach'teki bir seçim merkezinde oy verdi.
Trump, böylece erken oy kullanma işlemlerinin başladığı gün Florida'da bizzat sandığa giderek oyunu kullanmış oldu.
ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında posta yoluyla oy kullanmaya karşı olduğunu ve herkesin şahsen seçim merkezlerine giderek oylarını kullanması gerektiğini ifade ediyordu.
ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde birçok eyalette erken oy kullanma işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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