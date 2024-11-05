ABD, Batı Şeria'daki Artan Şiddetten Endişeli - Son Dakika
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ABD, Batı Şeria'daki Artan Şiddetten Endişeli

ABD, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet nedeniyle İsrail'i önlem almaya çağırdı.

05.11.2024 11:17
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Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e verdiği koşulsuz destek dolayısıyla eleştirilen ABD, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik artan şiddetten "derin endişe duyduğunu" açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'i işgal altındaki Batı Şeria'daki artan şiddete karşı önlemler almaya çağırdı.

Miller, ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik artan şiddetten "derin endişe duyduğunu" belirterek "Bu şiddet içeren eylemler, Filistinliler için yoğun insani acılara neden olmakta, İsrail'in güvenliğini tehdit etmekte, iki devletli çözümü zorlaştırmakta ve bölgede barış ile istikrar sağlanması beklentilerini baltalamaktadır." diye konuştu.

İsrail'in uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddet içeren eylemlerine mani olması gerektiğini kaydeden Miller, Tel Aviv'i, işgal altındaki Batı Şeria'da "bütün toplulukları" korumak için önlemler almaya çağırdı.

Miller, ABD'nin Batı Şeria'da şiddet uygulayan kişi ve kurumlara daha önce yaptırım kararları açıkladığını hatırlatarak, "Batı Şeria'da ve bölgede şiddetin hesabının sorulmasını teşvik etmek için elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde yaklaşık 20 aracı ateşe vermişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ekim ayında Filistinlilere yönelik 1490 saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden İsrailliler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 767 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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