ABD, Bosna Hersek'in Toprak Bütünlüğünü Destekliyor

13.02.2026 12:58
ABD, Sırp Cumhuriyeti'nin eski Başkanı Dodik'in ayrılıkçı söylemlerine rağmen Bosna Hersek'in bütünlüğünü savundu.

ABD, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) görevden alınan eski Başkan Milorad Dodik'in 6 Şubat'ta Washington ziyaretindeki "ayrılıkçı söylemlerine" rağmen Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve Dayton Barış Anlaşması'na desteğini yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, AA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, "ABD hükümetinin Dayton Barış Anlaşması'nı ve Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğini" bildirdi.

Sözcü, "ABD, Bosna Hersek'in istikrarını desteklemek ve istikrarsızlık tehditleri oluşturan eylemlere karşı çıkmak için diplomatik araçlarını kullanmaya devam edecektir." diyerek tüm liderleri, vatandaşlarının hak ettiği istikrar ve refahı sağlamaya teşvik ettiklerini belirtti.

Trump'tan "yüksek beklentiler"

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan RS'de görevden alınan eski Başkan Dodik, 6 Şubat'taki Washington ziyaretinde RS'nin bağımsızlığı çağrısını yinelemiş ve Bosna Hersek'ten ayrılmanın daha büyük bir istikrar sağlayacağını savunmuştu.

Daha sonra uluslararası basına konuşan Dodik, ABD Başkanı Donald Trump'tan "yüksek beklentileri" olduğunu belirtmiş ve "(Trump) O 'Önce Amerika' dediğinde, bu bizi 'Önce Sırp Cumhuriyeti' demeye teşvik ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bosna Hersek'te 6 Nisan 1992'de Sırpların Boşnaklara saldırmasıyla başlayan Bosna Savaşı, 31 yıl önce paraf edilen ve 14 Aralık 1995'te imzalanan Dayton Barış Antlaşması ile sona ermişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güncel, Son Dakika

