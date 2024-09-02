ABD Büyükelçiliği\'nden İzmir\'deki Askeri Olay Açıklaması

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(ANKARA) - ABD Ankara Büyükelçiliği'nden İzmir'de "askerlerinin maruz kaldığı olay"a ilişkin yazılı açıklama geldi. Açıklamada, askerlerin güvende olduğuna yer verilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma dolayısıyla Türk makamlarına teşekkür edildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği X hesabından İzmir'de askerlerinin maruz kaldığı olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"USS Wasp'te görevli ABD'li askeri personelin bugün İzmir'de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz."