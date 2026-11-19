ABD'nin Kanada Büyükelçisi Pete Hoekstra'nın, Başkan Donald Trump'ın Kanada'nın "51. eyalet olması gerektiği" yönündeki görüşünü destekleyen açıklamaları sonrasında görevinden alınması için yaklaşık 300 bin Kanadalı dilekçe imzaladı.

Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönünde çeşitli açıklamalarda bulunan Hoekstra'yı ülkesinde istemeyen 285 binden fazla kişi, ABD'li Büyükelçi'ye karşı imza kampanyası başlattı.

Dilekçede, Hoekstra'nın, iki ülkenin ilişkilerini zedeleyen kamuoyu açıklamaları yaptığı ve 2025 Kanada federal seçim kampanyasını "Amerikan karşıtı" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Hoekstra'nın Kanada'yı ABD iç siyasetine müdahale etmekle suçladığı öne sürülen dilekçede, ABD'li Büyükelçi'nin Kanada siyaseti hakkında "diplomatik protokole aykırı" tekrarlanan açıklamalar yaptığı aktarıldı.

Dilekçenin Avam Kamarası'na "tasarı" olarak sunulması bekleniyor

Devam eden imza kampanyasındaki talebin, Kanada yasalarına göre işleme alınması için 500 imza yeterli olurken; 300 bin imzaya yaklaşan dilekçenin, eski Yeşiller Partisi lideri Elizabeth May tarafından Avam Kamarası'na "tasarı" olarak sunulması bekleniyor.

Tasarının, Temsilciler Meclisi'ne sunulduktan sonra hükümetin yanıt vermek için 45 takvim günü süresi bulunuyor.

ABD'nin Kanada Büyükelçisi Pete Hoekstra'nın, Başkan Trump'ın "Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması" yönündeki söylemlerini destekleyen ve normalleştiren açıklamaları, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi tırmandırmış ve Kanada kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı.

Hoekstra, Haziran 2025'te verdiği röportajda, Trump'ın Kanada'yı "51. eyalet" olarak anmasını egemenliğe yönelik bir tehdit değil, bir "sevgi ifadesi" olarak nitelendirmişti.