ABD'de Acil Durum: Şiddetli Yağış ve Hortum

16.04.2026 12:21
Wisconsin'de acil durum ilan edildi, Michigan'da hortumlar oluştu. Hava koşulları etkisini sürdürüyor.

ABD'de etkili olan şiddetli yağışlar ve sel sebebiyle Wisconsin eyaletinde acil durum ilan edilirken Michigan eyaletindeki Ann Arbor ve Lincoln Park kentlerinde hortum meydana geldi.

ABD yerel basınında yer alan haberlere göre, ülkenin orta kesimleri ile iç bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yollar sular altında kalırken pek çok bölgede hasar oluştu.

Wisconsin Valisi Tony Evers, eyaleti etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle olağanüstü hal ilan etti.

Eyaletin Milwaukee kentinde bir otoyolda araçlar sel nedeniyle ilerleyemezken medyaya yansıyan görüntülerde bir kadın ile bir çocuğun araçtan kurtarıldığı görüldü.

Yetkililer, güneydoğu Wisconsin bölgesinde yaşayanlara araç kullanmamaları çağrısında bulundu.

Şiddetli hava koşullarının devam edebileceğini bildiren yetkililer, eyalette en az 3 hortumun meydana geldiğini doğruladı.

?Michigan'da hortum meydana geldi

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Michigan eyaletindeki Ann Arbor ve Lincoln Park kentlerinde gece boyu yaşanan fırtınalar sırasında hortumlar meydana geldiğini açıkladı.

Ann Arbor kentinde gece saat 01.44'te başlayan ve iki dakika süren hortum, saatte yaklaşık 177 kilometre hızla ilerledi. Hortum, bir ilkokula, Veterans Memorial Park ve çevresindeki mahallelere zarar verdi. Ayrıca stadyum aydınlatma direkleri ile ağaçlar hasar gördü.

Kentte bazı yerlerde elektrik kesintileri yaşanırken fiber altyapıda meydana gelen arıza nedeniyle yangın, iletişim ve güvenlik sistemleri etkilendi ve bu nedenle okullar kapatıldı.

Öte yandan, Michigan'ın Lincoln Park kentinde de saat 02.14 sularında, saatte 154 kilometre hıza ulaşan 2 dakikalık bir hortum daha oluştu. Yetkililer, bazı ev ve işyerlerinin zarar gördüğünü, ağaçların devrildiğini bildirdi.

Ayrıca NWS, aynı fırtına nedeniyle Michigan eyaletindeki Allegan, Montcalm, Saginaw ve Shiawassee bölgelerinde birkaç hortum daha kaydedildiğini belirtti.

Eyaletteki buz pateni salonlarından birinin çatısı, bir diğerinin ise duvarı hasar gördü.

Michigan'ın kuzeyinde ise fırtına sırasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle bir tesiste yaklaşık 1750 alabalık telef oldu. Yetkililer, oksijenli su akışının durmasının balıkların ölümüne yol açtığını ifade etti.

Şiddetli sel ve fırtına uyarıları devam ediyor

Meteoroloji uzmanları, Orta Batı ve Büyük Göller bölgesinde etkili olan kötü hava koşullarının güçlü rüzgar, dolu ve hortum riskini artırdığını, bölgede yeni fırtına dalgalarının beklendiğini bildirdi.

Uzmanlar, olumsuz hava koşullarının Iowa, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio ve Michigan eyaletlerinde etkili olacağını ve fırtınanın Pensilvanya'nın kuzeyi ile New York eyaletine bağlı Buffalo bölgesine doğru ilerlediğini belirtti.

ABD'nin orta kesimleri ile iç bölgelerinde 50 milyondan fazla kişi, şiddetli fırtına ve hortum tehlikesine karşı uyarılmıştı.

Kaynak: AA

Advertisement
